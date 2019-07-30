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вторник, 30 июля 2019 10:02

Порошенко неожиданно рассказал об отношении к монобольшинству "Слуги народа"

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Порошенко неожиданно рассказал об отношении к монобольшинству &quot;Слуги народа&quot;
"Я настроен точно не контра, а проукраински", - Порошенко. ФОТО: Википедия

Пятый президент Петр Порошенко назвал свое отношение к монобольшинству "Слуги народа" в Верховной Раде "конструктивным". И добавил, что работу хочет начать "с позитива".

"Я настроен точно не контра, а проукраински", - сказал он в интервью "Украинской правде".

"Я неоднократно, в том числе во время своего последнего визита в Страсбург, говорил, что позиция первая - мы на внешнем фронте имеем выступать объединены. Даже во время парламентской кампании, даже когда мы очень жесткие внутриполитические противостояния внутри государства.

Я это продемонстрировал во время подготовки одной из первых резолюций новоизбранного парламента, где мы фактически достигли очень убедительных результатов, в отличие от очень большого провала, который Украина получила в ПАСЕ. Именно это было для меня мотивацией ехать туда ", - добавил политик.

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Партия "Слуга народа" была оппонентом партии Порошенко "Европейская солидарность" на парламентских выборах. "Слуга народа" показала первый результат, ЕС - четвертый. Обе партии прошли в Верховную Раду 9-го созыва.

"Слуга народа" завела в парламент 254 депутата, что позволит принимать законопроекты без поддержки других фракций. Представители партии неоднократно заявляли о возможности коалиции только из своей монобильшости. Фракция "Слуги народа" станет крупнейшей в истории украинского парламента.

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