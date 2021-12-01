Порошенко на форуме безопасности призвал к объединению украинских антипутинских сил

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко призвал к объединению все антипутинские силы в Украине. Об этом он сказал во время выступления на Киевском Форуме по случаю 30-летия восстановленной Государственности и Свободы. Порошенко подчеркнул – российская угроза вышла на качественно новый и гораздо более опасный уровень.

"Сегодня, равно как и международной солидарности, Украина нуждается и в национальном единстве", – отмечает Петр Порошенко.

"Но как бы тревожно ни было, как бы нас, украинцев, не пугали, я хочу подчеркнуть: нет никаких оснований для отчаяния, для пессимизма. Мы преодолевали трудности и в более трудные времена, мы являемся оптимистами. И нас вдохновляет способность украинцев защищать свою землю, защищать свое государство и ключевое – защищать свою свободу", – отмечает Порошенко.

"Нас вдохновляет мужество наших воинов противостоять внешнему врагу. Нас вдохновляет готовность творить настоящую европейскую, фантастическую державу Украины. Творение европейской Украины – это то, что нас всех безусловно объединяет, несмотря на, возможно, разные подходы. А также уверенность в том, что Украина должна выстоять и, преодолев вызовы, стать мощным, объединенным, демократическим, европейским государством", – говорит пятый президент.

"После Революции Достоинства, которая, кстати, по-настоящему началась 1 декабря 2013 года, когда миллион украинцев вышли на Майданы по всей Украине протестовать против несправедливости, против попытки власти забрать у них и у страны будущее, мы начали писать новую европейскую страницу нашей независимости", – напомнил Порошенко.

"Ее авторами стали каждый из нас, и наши союзники, и друзья с обеих сторон Атлантики", – говорит лидер "ЕС".

Порошенко подчеркнул, что именно Путин - главный враг Украины.

"И мы как государственники готовы приложить все усилия для снижения внутриполитического напряжения, чтобы все политические силы внутри страны в конце концов могли сконцентрироваться на совместном плане противодействий внешней агрессии. Поэтому мы еще раз призываем власть к совместным действиям ради отечества, к объединению усилий, к международным партнерам мы обращаемся по поводу всесторонней поддержки этой борьбы", – резюмирует лидер партии "Европейская Солидарность".