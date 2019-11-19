Полковнику армии США предлагали возглавить министерство обороны Украины

Данилюк предлагал Виндману стать министром. Фото: Укринформ

Ведущему специалисту по Украине в Совете национальной безопасности США Александру Виндману трижды предлагали возглавить Министерство обороны Украины.

Об этом он заявил во время публичных слушаний в Конгрессе в рамках расследования об импичменте президента США Дональда Трампа, передает NBC News.

Предложения поступали от экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка. Виндман отказался.

"Я американец. Я немедленно отклонил эти предложения", - сказал Виндман. Об этом он проинформировал свое начальство и контрразведывательные органы.

Предложение возглавить министерство Виндман назвал комичной.

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Полковник армии США Александр Виндман родился в Киеве. Когда ему было три года, он вместе со своей семьей выехал в США. Там сделал военную карьеру. Во время службы в Ираке получил боевое ранение.

Конгрессмены США опубликовали стенограммы показаний, данных ведущим экспертом по вопросам Украины Совета национальной безопасности США Александром Виндманом и бывшим советником президента США Дональда Трампа по России и Украине Фионой Хилл. По показаниям Виндмана, Трамп потребовал от Зеленского открыть расследование в отношении сына своего потенциального конкурента на выборах Джо Байдена.