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пятница, 05 октября 2018 15:29

Показали очередное фото пустой Рады

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Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко закрыла пленарное заседание парламента.

Народные депутаты соберутся в сессионном зале через неделю - 16 октября.

Тем временем нардеп из БПП Сергей Каплин опубликовал в Facebook фото с пустыми местами в сессионном зале.

Автор: Facebook.com/kaplins
 

"Рекорд. В зале 9 человек. Пятница", - написал он. На фото его коллега Сергей Лещенко.

За неделю парламент принял 8 законов. В частности, о пролонгации особого статуса Донбасса и об установлении нового воинского приветствия в армии и полиции.

Также принято постановление "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" относительно телеканалов "112 Україна" и NewsOne".

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Украинцы выбрали Верховную Раду VIII созыва на внеочередных выборах 26 октября 2014-го. В парламент прошли: "Народный фронт", "Блок Петра Порошенко", "Самопомощь", "Оппозиционный блок", Радикальная партия Олега Ляшко и "Батькивщина". В Раде работают 421 депутат. 223 избраны по спискам партий и 198 - в одномандатных округах. Свои полномочия парламент должен прекратить 2019-го.

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Дата
05
октября

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