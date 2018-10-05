Показали очередное фото пустой Рады

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко закрыла пленарное заседание парламента.

Народные депутаты соберутся в сессионном зале через неделю - 16 октября.

Тем временем нардеп из БПП Сергей Каплин опубликовал в Facebook фото с пустыми местами в сессионном зале.

Автор: Facebook.com/kaplins

"Рекорд. В зале 9 человек. Пятница", - написал он. На фото его коллега Сергей Лещенко.

За неделю парламент принял 8 законов. В частности, о пролонгации особого статуса Донбасса и об установлении нового воинского приветствия в армии и полиции.

Также принято постановление "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" относительно телеканалов "112 Україна" и NewsOne".

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Украинцы выбрали Верховную Раду VIII созыва на внеочередных выборах 26 октября 2014-го. В парламент прошли: "Народный фронт", "Блок Петра Порошенко", "Самопомощь", "Оппозиционный блок", Радикальная партия Олега Ляшко и "Батькивщина". В Раде работают 421 депутат. 223 избраны по спискам партий и 198 - в одномандатных округах. Свои полномочия парламент должен прекратить 2019-го.