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четверг, 08 июля 2021 20:40

Показали обложку книги Мендель

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Автор: УНІАН
  Книга Мендель поступит в продажу 11 июля
Книга Мендель поступит в продажу 11 июля

Издательство "Клуб семейного досуга" показало обложку книги бывшей спикера президента Юлии Мендель "Каждый из нас - президент".

Продажа начинается 11 июля по клубной цене в 199 грн. Книга имеет 288 страниц. На обложке изобразили самую Мендель, сообщает УНІАН.

Пользователи могут указать электронный адрес и получить уведомление о начале продаж.

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"Эта книга - попытка осмыслить украинские реалии с точки зрения украинки, рожденной в конце 1980-х, прямо перед развалом Союза. Рожденной в русскоязычном городе, но для которой украинский язык стал родным. Которая хорошо почувствовала вкус всех страхов, комплексов и ограничений империи под Россией, но которая училась у Западного мира, объездив десятки курсов и программ в Европе и США", - говорится в описании.

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала фрагмент книги, где высказывается о языковом вопросе и идентичность украинский. Мендель пишет, что она единственная полностью украиноязычная в семье, а первые годы жизни провела в херсонском селе, где царит "сочный суржик".

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Дата
08
июля

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