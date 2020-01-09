"Похоронят все изменения" – Супрун предупредила о реванше "регионалов" в медицине

 
Ексклюзивы
1/5
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 5139
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1341
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1008
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 46683
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7245
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 1953
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27396
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2664
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2286
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2304
Фото
Все фото
4
10
5
4
3
Баканов взял пример с Зеленского
Баканов взял пример с Зеленского
&quot;Даже галстук забыл надеть&quot; Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
"Даже галстук забыл надеть" Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
Видео
Все видео
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
Почему Парубий завидует Разумкову – красноречивое видео
Почему Парубий завидует Разумкову – красноречивое видео
Найдите три отличия: как Рабинович и Ленин о "проклятых капиталистах" рассказывали
Найдите три отличия: как Рабинович и Ленин о "проклятых капиталистах" рассказывали
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1719
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2664
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3627
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 837
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1548
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
2 Просмотров: 2007
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
четверг, 09 января 2020 14:05

"Похоронят все изменения" – Супрун предупредила о реванше "регионалов" в медицине

1 Комментировать

Сегодня начался конкурс на главу Национальной службы здоровья – государственного страховщика, гарантирующего медицинские услуги для всех граждан Украины. Однако ведомство могут возглавить "старые и темные персонажи", которые похоронят все изменения.

Об этом в Facebook написала бывшая руководитель Министерства здравоохранения Ульяна Супрун.

"НСЗУ финансирует программу "Доступные лекарства", первичное звено медицинской помощи – заключает договоры с больницами и семейными врачами, направляет средства на лечение каждого пациента, а значит – обеспечивает бесплатные услуги гражданам у своих семейных врачей, педиатров и медсестер.

На сегодня изменения в первичном звене являются наиболее успешной трансформацией в системе здравоохранения. С этого года они должны пойти дальше и распространиться на вторичное звено.

Допустить ситуацию, когда ее возглавит бывший "регионал" или марионетка олигарха, – допустить угрозу национальной безопасности", – напоминает экс-чиновник.

  На фото Шипко - третий с права.
На фото Шипко - третий с права.

Среди одиозных кандидатов на главу службы Супрун назвала Андрея Шипко.

"Бывший народный депутат от Партии регионов.

Голосовал за законы 16 января.

Был заместителем Юрия Вилкула (отца экс-вице-премьер-министра правительства Азарова – Александра Вилкула) в Днепропетровском областном совете.

Фигурант коррупционных расследований.

Владелец более миллиона долларов наличными, роскошного имущества и элитных автомобилей.

Игорь Коломойский называл Шипко наиболее вероятным претендентом на должность министра здравоохранения.

Не голосовал за закон "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" и был против его принятия. А теперь хочет возглавить институт, являющийся воплощением главных изменений, которые обеспечивает закон", – пишет Супрун.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На медреформу заложили 72 млрд грн

Другим одиозным кандидатом она называет Вадима Аристова.

"Более года назад в Институте сердца произошел скандал. Борис Тодуров устроил в заведении тренинг, где учил персонал" правильно вести себя "в случаях, когда в учреждение приходят активисты. Это произошло после инцидента с титушкой Крысиным, скрывавшимся в детском отделении Института сердца. А сам тренинг читал именно Вадим Аристов. Это абсолютный нонсенс, что это лицо подается на должность председателя НСЗУ", – отмечает Супрун.

"Как дальше будет происходить медицинская реформа в Украине, очень сильно зависит от результатов этого конкурса. Ведь старые и темные персонажи стремятся вернуться, чтобы похоронить все изменения", – резюмирует бывшая руководительница Минздрава.

Среди главных приоритетов государственного бюджета на 2020 год – зарплаты учителям и лекарства. Об этом заявляла министр финансов Оксана Маркарова.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Похоронят все изменения" – Супрун предупредила о реванше "регионалов" в медицине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
января

Украинского командира объявили вне закона

Изобретатель взлетел на экспериментальном аппарате

Самое читаемое
Выгорел дотла: как выглядит место жуткой авиакатастрофы в Иране
Выгорел дотла: как выглядит место жуткой авиакатастрофы в Иране
46
 1 Просмотров: 30375
Модель борется с пожарами в Австралии, продавая ню-фотографии
Модель борется с пожарами в Австралии, продавая ню-фотографии
21
 Просмотров: 27648
Рассказали, когда доллар снова начнет расти
Рассказали, когда доллар снова начнет расти
 Просмотров: 26361
Расстреляли украинского дипломата
Расстреляли украинского дипломата
 1 Просмотров: 24543
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
29
 Просмотров: 16040
Политика
Оскорбляли Зеленского в эфире: на "Прямой" придут с проверкой
Оскорбляли Зеленского в эфире: на "Прямой" придут с проверкой Просмотров: 837
Рябошапка начал год с расследований хищений в оборонке
Рябошапка начал год с расследований хищений в оборонке Просмотров: 342
Баканов и Богдан не пришли на совещание по катастрофе самолета
Баканов и Богдан не пришли на совещание по катастрофе самолета 1 Просмотров: 819
Где легче бизнесу: в Украине или Польше? Объясняет омбудсмен
Где легче бизнесу: в Украине или Польше? Объясняет омбудсмен Просмотров: 279
Украинским самолетам запретили полеты над еще одной страной Ближнего Востока
Украинским самолетам запретили полеты над еще одной страной Ближнего Востока Просмотров: 747
Больше всего комментируют
13
Катастрофа украинского Boeing 737: расшифровка самописцев будет проходить в Иране
4
Сивохо с российской церковью сделал марафон на телеканале кума Путина
3
В Киеве подростки забили до смерти прохожего
3
У Трампа предположили, почему Иран не целил в районы с американцами – CNN
2
Зеленский обратился к украинцам
Голосов: 14468
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua