"Похоронят все изменения" – Супрун предупредила о реванше "регионалов" в медицине

Сегодня начался конкурс на главу Национальной службы здоровья – государственного страховщика, гарантирующего медицинские услуги для всех граждан Украины. Однако ведомство могут возглавить "старые и темные персонажи", которые похоронят все изменения.

Об этом в Facebook написала бывшая руководитель Министерства здравоохранения Ульяна Супрун.

"НСЗУ финансирует программу "Доступные лекарства", первичное звено медицинской помощи – заключает договоры с больницами и семейными врачами, направляет средства на лечение каждого пациента, а значит – обеспечивает бесплатные услуги гражданам у своих семейных врачей, педиатров и медсестер.

На сегодня изменения в первичном звене являются наиболее успешной трансформацией в системе здравоохранения. С этого года они должны пойти дальше и распространиться на вторичное звено.

Допустить ситуацию, когда ее возглавит бывший "регионал" или марионетка олигарха, – допустить угрозу национальной безопасности", – напоминает экс-чиновник.

На фото Шипко - третий с права.

Среди одиозных кандидатов на главу службы Супрун назвала Андрея Шипко.

"Бывший народный депутат от Партии регионов.

Голосовал за законы 16 января.

Был заместителем Юрия Вилкула (отца экс-вице-премьер-министра правительства Азарова – Александра Вилкула) в Днепропетровском областном совете.

Фигурант коррупционных расследований.

Владелец более миллиона долларов наличными, роскошного имущества и элитных автомобилей.

Игорь Коломойский называл Шипко наиболее вероятным претендентом на должность министра здравоохранения.

Не голосовал за закон "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" и был против его принятия. А теперь хочет возглавить институт, являющийся воплощением главных изменений, которые обеспечивает закон", – пишет Супрун.

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Другим одиозным кандидатом она называет Вадима Аристова.

"Более года назад в Институте сердца произошел скандал. Борис Тодуров устроил в заведении тренинг, где учил персонал" правильно вести себя "в случаях, когда в учреждение приходят активисты. Это произошло после инцидента с титушкой Крысиным, скрывавшимся в детском отделении Института сердца. А сам тренинг читал именно Вадим Аристов. Это абсолютный нонсенс, что это лицо подается на должность председателя НСЗУ", – отмечает Супрун.

"Как дальше будет происходить медицинская реформа в Украине, очень сильно зависит от результатов этого конкурса. Ведь старые и темные персонажи стремятся вернуться, чтобы похоронить все изменения", – резюмирует бывшая руководительница Минздрава.

Среди главных приоритетов государственного бюджета на 2020 год – зарплаты учителям и лекарства. Об этом заявляла министр финансов Оксана Маркарова.