Пограничники впустили российских пропагандистов. Нужен визовый режим - Стерненко

Российская пропагандистка снимала сюжет в центре Киева.

В Украину попали пропагандисты с российского телеканала "РЕН ТВ". Об этом сообщил в видеоблоге общественный деятель Сергей Стерненко.

Мария Коровина на Крещатике рассказывает о технике, "заклеенной скотчем".

Потом на Марше защитников Украины заявляет: "Центр Киева наводняют радикалы всех мастей. Сегодня сюда должны были согнать как минимум 30 тысяч националистов, но по ощущениям их гараздо больше". Далее говорит о "диких выходках радикалов", "весь день гремят лозунги последователей Бандеры", "гражданскую войну".

"Завершилось "ватное бинго" словами о "внешнем управлении". Была в сюжете и классика российской пропаганды о том, что мы с вами скоро замерзнем", - рассказывает Стерненко.

"Если бы у нас давно закрыли границы с российскими оккупантами или хотя бы ввели визовый режим, этого можно было бы избежать. Этот хлам к нам бы не попал", - говорит блогер.

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В позапрошлом году российский пропагандист Борис Корчевников щеголял фото на Крещатике и на фоне Киево-Печерской лавры. Он публиковал фото в компании нардепа, бывшего "регионала" Андрея Деркача и протоиереся Российской православной церкви, известный по телешоу "Голос страны" Александра Клименко.