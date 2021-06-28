Подозреваемый в госизмене нардеп арендует недвижимость в Беларуси

Подозреваемый в государственной измене народный депутат от ОПЗЖ, соратник Медведчука Тарас Козак арендует в Беларуси недвижимость. Об этом сообщил в изменениях в декларацию 25 июня.
Недвижимость арендовал за 1,31 млн грн. Где именно - не указывает.
В мае Медведчук заявлял, что Козак находится в Беларуси на лечении.
В аппарате Верховной Рады сообщали, что Козак не состоит ни в отпуске, ни в командировке, ни на больничном.
СБУ объявила нардепа в розыск.
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2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112", NewsОne и ZIK. Санкции применяются к нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам.
Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали восемь месяцев, заявляв секретарь СНБО.
19 февраля СНБО ввела санкции против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма.
11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении в государственной измене Медведчуку и Козаку
13 мая Печерский районный суд города Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.
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