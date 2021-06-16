Подозреваемый нардеп бежал за границу

В 2019 году Онищенко постил в Facebook фото Парижа.

Пять лет назад, 16 июня 2016 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий зарегистрировал в Верховной Раде представление на задержание и арест народного депутата Александра Онищенко.

По данным Национального антикоррупционного бюро, тот организовал схему по хищению средств при добыче и продаже природного газа. Подконтрольные Онищенко фирмы получали газ государственного предприятия Укргазвидобування по ценам приближенным к себестоимости, а затем перепродавали за рыночными. Таким образом, прибыль, которую должно было получить государство, оседала на счетах организаторов и участников схемы.

Коррупционные действия нанесли государству ущерб на около 3 млрд грн.

В тот же день НАБУ сообщило: "Онищенко вылетел на чартерном рейсе в направлении французского города Ницца 14 июня в 19:54".

5 июля Верховная Рада сняла с нардепа неприкосновенность и разрешила его арест. Онищенко в зале не было.

В декабре 2016 года Служба безопасности Украины сообщила: Онищенко получил паспорт гражданина РФ и сотрудничает с российскими спецслужбами. Против него расследуется дело по статье уголовного кодекса - государственная измена. По информации СБУ, Онищенко находился то в России, то в Великобритании.

Сам Онищенко заявил, что был посредником между Администрацией президента Петра Порошенко и парламентом в подкупе депутатов за голосование. Мол, за знаковые голосования цена колебалась от 20 до $100 тыс. В течение года записывал разговоры с Порошенко на ручные часы с диктофоном.

"На Онищенко со всем его так называемым компроматом ожидают в Украине правоохранительные органы, в частности НАБУ, ГПУ, СБУ, с распростертыми объятиями", - комментировали тогда в Администрации президента.

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В позапрошлом году бывшего нардепа задержали и посадили под стражу в Германии. В мае 2020-го издание Deutsche Welle сообщило: Германия отказала Онищенко в убежище. Его адвокат заявил, что у Онищенко остается возможность поехать в Россию, гражданином которой он является.

В январе 2020-го Высший антикоррупционный суд решил слушать дело экс-депутата заочно.

В этом году США ввели против Онищенко экономические санкции. Назвали его, народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского частью сети иностранного влияния, которая связана с Россией и имеет отношение к нардепу Андрею Деркачу.

В январе Государственная пограничная служба задержала разыскиваемого фигуранта по газовому делу, бывшего директора частной компании "Надра Геоцентр" Сергея Свиченка. Тот приехал из России.

В апреле Онищенко заявил, что находится в Узбекистане.

Экстрадиция может затянуться на года

"Чтобы Онищенко был в Украине, нужна процедура экстрадиции. Она не быстрая", - говорит в комментарии Gazeta.ua юрист Виктор Чумак.

"Кричали: Шария (прокремлевский блоггер, его подозревают в государственной измене. - Gazeta.ua) лишили статуса беженца в Литве. Но это не значит, что послезавтра Литва или Испания выдаст его Украине. Процедуру адвокаты могут растянуть на года.

Сколько Фирташ судился в Австрии об экстрадиции в США? До сих пор не решен вопрос. История с Онищенко такая же долгоиграющая. Может растянуться на года.

Дело есть, процесс идет. Надо требовать экстрадиции, если он в Узбекистане - в Узбекистане. Где бы он ни был. Если есть соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам", - говорит Виктор Чумак.