Наглый кортеж Суркиса остановили патрульные

В среду, 16 июня, на ул. Кирилловской в Киеве патрульные останови кортеж, который принадлежит одному из братьев Суркисов.
Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Telegram.
"В очередной раз остановили наглый кортеж господина Суркиса, который стремительно мчался по встречной полосе. Такой пофигизм к окружающим, это просто жесть", - говорится в описании видео.
На кадрах видно, что инспекторы остановили автомобили Mercedes с номерным знаком AA0006XE и Toyota с номерами AA9299OC.
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В августе 2015-го сотрудники патрульной полиции Киева задержали вице-президента УЕФА Григория Суркиса. Накануне его кортеж "нарушил порядок, установления и использования специальных световых или звуковых сигнальных устройств". При задержании кортежа Суркиса, кроме него, на участок отвезли также и шестерых охранников.
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