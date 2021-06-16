Наглый кортеж Суркиса остановили патрульные

Какому из братьев принадлежит кортеж, неизвестно. Фото: скриншот с видео

В среду, 16 июня, на ул. Кирилловской в Киеве патрульные останови кортеж, который принадлежит одному из братьев Суркисов.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Telegram.

"В очередной раз остановили наглый кортеж господина Суркиса, который стремительно мчался по встречной полосе. Такой пофигизм к окружающим, это просто жесть", - говорится в описании видео.

На кадрах видно, что инспекторы остановили автомобили Mercedes с номерным знаком AA0006XE и Toyota с номерами AA9299OC.

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В августе 2015-го сотрудники патрульной полиции Киева задержали вице-президента УЕФА Григория Суркиса. Накануне его кортеж "нарушил порядок, установления и использования специальных световых или звуковых сигнальных устройств". При задержании кортежа Суркиса, кроме него, на участок отвезли также и шестерых охранников.