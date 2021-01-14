Фигурант дела Онищенко приехал из России и был задержан

Мужчину задержали в пункте пропуска "Бачевск". Фото: @DPSUkraine

В Украину вернулся разыскиваемый фигурант газового дела беглого нардепа Александра Онищенко.

Бывший директор частной компании "Надра Геоцентр" Сергей Свиченко вернулся из России. Его задержала Государственная пограничная служба, пишет "Слово і діло".

Свиченка задержали 12 января во пункте пропуска "Бачевск" в Сумской области. На следующий день подозреваемого взял под стражу Высший антикоррупционный суд с альтернативой 1,75 млн грн залога.

Мужчине инкриминируют участие в преступной организации Онищенко.

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Сергея Свиченка впервые задержали в июне 2016 года при попытке пересечь российско-украинскую границу. В феврале 2017-го после окончания действия домашнего ареста и подачи ходатайства о новой мере пресечения он исчез.

Бывший руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщал, что подозреваемый сбежал в Россию.

Александр Онищенко уехал за границу в 2016 году. В Украине его подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа. Это нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд грн. Экс-нардепа задержали в Германии.