Онищенко ждет решения немецкого суда. О залоге речь не идет

Бывший народный депутат Украины Александр Онищенко по решению немецкого суда будет находиться в тюрьме, ожидая решения об экстрадиции.

Онищенко задержали в городе Ахим вблизи Бремена на севере страны, пишет DW.

"На основании запроса Украины об экстрадиции 50-летнего украинца Высшим земельным судом Ольденбурга был выдан ордер на экстрадиционный арест", - заявили в местной прокуратуре.

Немецкая сторона ожидает правовую позицию адвокатов екснардепа, после чего суд будет решать, выдавать ли его Украине.

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Продолжительность юридических процедур экстрадиции в прокуратуре не прогнозируют. О выходе Онищенко из тюрьмы под залог речь пока не идет.

Александр Онищенко уехал за границу в 2016 году. В Украине его подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа. Это нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд грн.

29 ноября Онищенко заявил, что собирается вернуться в Киев 13 декабря, чтобы опровергнуть обвинения в мошенничестве и отмывании денег.