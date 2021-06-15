Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ

Проект "Стена" представил в сентябре 2014-го тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк. Фото: Кабинет министров

Семь лет назад, 16 июня 2014 го, Совет национальной безопасности и обороны поручил правительству в одностороннем порядке отгородиться забором от России. Проект "Стена" представил в сентябре тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк.

В июне 2014-го, накануне заседания СНБО, тогда председатель Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский предложил возвести забор вдоль границы с РФ за около 150 млн евро. Говорил о возможности установить металлическое сооружение из высокопрочной стали с колючей проволокой на расстояние 1920 км за 5-6 месяцев. Инициативу не поддержали.

25 июня 2014-го Кабинет министров принял решение строить стену. 12 сентября правительство выделило первые 100 млн грн. Завершение работ планировалось в 2018 году, но впоследствии неоднократно переносили.

Полная стоимость проекта "Стена" изначально оценивалась в 8 млрд грн. Впоследствии цену снизили – до 4 млрд. По состоянию на 2020-й потратили 1,7 млрд грн.

В 2020 году Госпогранслужба разработала проект распоряжения об изменениях, которые предусматривают завершение строительства в 2025 году. Также просят увеличить объем финансирования на 4,5 млрд. Если проект распоряжения утвердят, строительство "Стены" растянется на 10 лет, а стоимость составит 6,2 млрд грн.

В мае 2021-го Государственная пограничная служба Украины сообщила, что выполнила работы по реализации проекта "Стена" на 51,4%.

Почему строительство "Стены" пока не завершилось и как украинская власть реагирует на русское "бряцание оружием" на границе рассказал в интервью Gazeta.ua военный эксперт Григорий Перепелица.

Проект "Стена" затянулся во времени. До сих пор продолжается строительство. Причина в неэффективности действий власти или иная?

Проблема в неприятии украинской власти угроз национальной безопасности страны. Украина находится в высшей степени военной угрозы. Мы не то что не построили оборону, даже забор за 7 лет не возвели. Это сюрреализм. Страна во время войны даже не смогла построить забор на границе. За 7 лет не построили ни одного патронного завода для боеприпасов. Вытаскиваем советские остатки. И воевать сейчас Зеленский запретил. Уже Большая семерка признала, что Россия является воюющей стороной. А мы – не признаем. Отсюда все идет. Наше руководство в летаргическом сне. Страна совершенно не готова к защите от широкомасштабного наступления. Практически это и показывает недострой забора на границе. У нас было 2,5 тысячи боевых самолетов. Остался 71

По чем еще можем это увидеть?

У нас было было 4000 танков, после сокращения по Договору об обычных вооруженных силах (он устанавливал на территории Европы и бывших республик СССР количественные ограничения на ряд категорий обычных (неядерных и неракетных) вооружений, которые страны-участницы имели право располагать на своей территории или ее регионах. Был ратифицирован Верховной Радой 1 июля 1992 года. – Gazeta.ua). Сейчас осталось 800. У нас было 2,5 тысячи боевых самолетов. Остался 71. Даже Польша, которая имела гораздо меньше по этому договору, – 800 танков, сейчас имеет более тысячи. Имеет 270 боевых самолетов.

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Где Украина сейчас наиболее уязвима для атаки России? На что нужно обратить внимание?

У нас небо совершенно не прикрыто. Противовоздушная оборона уничтожена. Когда Путин нарастил войско на границах этого года и подготовился к наступлению (в марте из разных регионов РФ под видом контрольных занятий российские вооруженные силы наращивали войска вблизи государственной границы Украины – на севере, востоке и юге. Россия стянула в оккупированный Крым эшелоны с военной техникой. В то же время в РФ оправдывались, что их армия передвигается на территории страны теми маршрутами, которыми считает нужным. – Gazeta.ua), как это восприняло руководство страны? "Путин пугает, а не будет наступать, а мы не боимся". А это было стратегическое развертывание войск. Адекватные какие-то действия сделали в ответ? Никаких. Идет полная деморализация. Мы готовы сопротивляться путем сдерживания. Но не давать отпор. Сопротивляться – это когда будет наступление или уже во время оккупации? О понятии победы даже речи не идет. Снайперские группы оккупантов охотятся на украинских военных, как на сафари. Как такая деморализованная армия защищать страну? Снайперские группы оккупантов охотятся на украинских военных, как на сафари

Насколько высока вероятность, что Россия пойдет в наступление?

Путин будет наступать. Это не просто тренировки были. Все подготовили – военная инфраструктура вблизи нашей границы для начала широкомасштабного наступления, госпитали. Никуда президент России эти войска не отвел. Такими наращиваниями в Москве хотели посмотреть, готова ли Украина реагировать. Увидели, что особой реакции нет. К этому времени уже все страны Европы построили территориальную оборону. Чтобы сопротивляться, вдруг кто-то займет часть территории. У нас даже закона такого не приняли.

Какой должна была быть адекватная реакция на войска РФ у наших границ?

Власть только сказала, что нужно призвать резервистов. Мы воюем без введения военного положения уже 7 лет. А без этого невозможно полноценное применение Вооруженных сил. Генерал Михаил Ковель, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, главный военный советник Зеленского, а также другие генералы сказали – это подсудное дело, если применим полномасштабно ВСУ. Конституция запрещает применять военных в мирное время. Эту войну обозначили как антитеррористическую операцию. И до сих пор фактически мы руководствуемся законодательством гражданского времени. При этом не намерены вводить военное положение, когда готовится наступление России. Недострой забора на границах – это яркое свидетельство неспособности руководства даже провести элементарные меры обороны страны. Хомчак провел ротные учения по охране объектов – привлекли 100 человек. А у русских стратегические учения – 150 тысяч. Это неадекватная реакция.

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Но угроза продвижения российских войск продолжается восьмой год. Насколько остро стоит вопрос безопасности на границах?

Если сосед пытается сжечь дом, то вы поставите забор. Лучше – завести еще и собаку. У нас – ни того, ни другого. Россияне уже построили подходы и подъезды в Воронежской, Смоленской областях. Пройдут через нашу границу незамеченными. Потому что она немаркированная. В Канаде нам предлагали полную технологическую линию патронного завода. Но наши чиновники при Порошенко пригласили "А где будет наша доля? Финансирование нам в руки не попадает" (11 июня стало известно, что Укроборонпром, государственная компания "Артем", Waterbury Farrel из Канады и GL Munitions INC вместе запустят производство патронов. – Gazeta.ua). А как воевать без боеприпасов? Сейчас наша артиллерия большого калибра не может воевать, потому что нет припасов. Ходим, собираем их в странах бывшего советского лагеря. Поэтому российские спецслужбы их и взрывают, как в Чехии (Чехия обвинила Россию в организации взрыва 16 октября 2014 на складах оружия, взрыв привел к разрушениям и гибели двух местных жителей. Из-за этого страна выслала 18 российских дипломатов, работавших на спецслужбы. – Gazeta.ua).Чтобы мы даже не могли купить ту мелочь, которая залежалась на складах. Сейчас диверсионно-разведывательные группы заходят до Чернобыля. И никто их не видит. У нас нет фактически границы с Россией. И мы 30 лет его строили

Какой должна быть стена для сдерживания России?

Китайскую стену мы построить не можем. Но иметь инженерное оборудование на границе более чем достаточно. Потому что сначала заходят диверсионно-разведывательные группы. Они расчищают проходы для тяжелой техники, как танки. Чтобы остановить первый этап, хотя бы достройте забор. Сейчас диверсионно-разведывательные группы заходят до Чернобыля. И никто их не видит. У нас нет фактически границы с Россией. И мы 30 лет его строили. По полевым дорогам передвигалась контрабанда. Кто хотел, тот шел. Не обращали внимания, что это территория Украины. Даже Путин в 2014-м оправдывался, что российские солдаты заблудились на границе с Украиной (СБУ сообщила, что в Донецкой области украинские военные задержали десять российских десантников. Задержанные военнослужащие входили в 331 полк 98 Свирской дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России. У задержанных было оружие. Российское минобороны заявило, что солдаты "случайно перешли границу на необорудованном немаркированном участке". – Gazeta.ua).

Государственные оборонные предприятия пожаловались на отсутствие финансирования тайных военных проектов. Заказ должно было сделать Министерство обороны в прошлом году. Гособоронзаказ в 2020 и 2021 утверждали с опозданием на четыре-пять месяцев. Поэтому предприятия не получили достаточно средств.