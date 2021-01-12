Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине

Олег Саакян: эти санкции могут быть началом более масштабных противодействия российскому вмешательству в Внутренней политику Соединенных Штатов. Фото: Reuters

Американские санкции могут существенно повлиять на внутреннюю политику в государстве и на отношения между Украиной и Америкой, в интервью Gazeta.ua сказал политолог Олег Саакян.

США ввели санкции против 7 граждан и 4 средств массовой информации Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов. А именно против нардепа "Слуги народа" Александра Дубинского, експомичника Деркача Дмитрия Ковальчука, бывшего прокурора ГПУ Константина Кулика, беглого екснардепа Александра Онищенко, а также окружения Деркача - Антона Симоненко, Андрея Телиженко, Петра Журавля. Кроме людей, санкции ввели против 4 сайтов "Эра-Медиа", Only News, NabuLeaks и "Скептик".

США ввели санкции против семи человек. Утверждают, что они являются частью сети внешнего влияния РФ. О чем это говорит?

- Это неординарный шаг американских властей по отношению к иностранным политикам. Тем более, обосновывая свои санкционные ограничения, Соединенные Штаты четко подчеркнули, что рассматривают Деркача и его окружение не как украинских граждан или политических деятелей. А как агентов российского влияния, - говорит Олег Саакян. - Поэтому эта ситуация повлечет за собой и внутриполитические последствия для Украины. Ведь до сих пор не было подобных ограничений против украинцев, которые объяснялись такой мотивацией.

Параллельно это будет иметь большие репутационные последствия для самых пидсанкцийних. Речь идет не только о физическом доступе на территорию Соединенных Штатов и экономическую деятельность там. Ограничения также по умолчанию будут касаться третьих стран, поддерживающих партнерские отношения с США. Например, европейский государств и Тихоокеанского бассейна.

Кроме семи человек, еще санкции наложили на четыре сайты, которые позиционировали себя как средства массовой информации. Их домены внесены в соответствующие реестры. Даже социальные сети, например Фейсбук, будет блокировать их просмотр.

Как это повлияет на Украину?

- Пока рано занимать какую-то официальную позицию по этому вопросу на международной арене. Это слишком мелкая история в масштабах государства. Но она повлечет ряд репутационных рисков и потерь для украинской власти. Ведь Александр Дубинский, который попал в санкционный список, является депутатом от правящей партии "Слуга народа". Поэтому эта история бьет рикошетом по руководству политической силы и самому президенту Владимиру Зеленскому. Ведь он утверждал, что людей в "Слуге народа" набирали качественно. Поэтому это потребует неформальных шагов дистанцирования от Дубинского и его скандальной репутации. В первую очередь речь идет про консультации и беседы с американскими партнерами и разъяснения ситуации для них.

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Вполне вероятно, что этот скандал не закончится санкционным списком в семь человек. В случае эскалации напряженности власть будет вынуждена выступить уже в публичном поле. Осудить деятельность Александра Дубинского и подчеркнуть, что партия "Слуга народа" не несет ответственность за его поступки.

Эта история может стать камнем преткновения в двусторонних отношениях США и Украины

Как дальше будут развиваться события?

- Джозеф Байден только приходит к власти. Поэтому эти санкции могут быть началом более масштабных противодействий российскому вмешательству во внутреннею политику Соединенных Штатов. Очевидно расследование этого вмешательства длится до сих пор. Санкционный список может пополниться людьми, действующих против американской демократии в интересах России. В том числе и среди украинских граждан и политиков.

Эта история может стать камнем преткновения в двусторонних отношениях США и Украины. Представители Вашингтона могут акцентировать внимание на этом, говоря про недостаточной профессионализм наших спецслужб. Мол, не могут или не хотят находить потенциально опасные активности со стороны чиновников и политиков. Это может стать негативным фоном для дальнейшей разведывательного и военного сотрудничества нашей страны и США.

Также есть еще один момент - не только Украина нуждается в поддержке со стороны Соединенных Штатов. За фокус внимания Вашингтона "соревнуются" многие страны. Именно они также могут использовать эту неприятную историю, чтобы убедить американские власти уменьшить поддержку Украины. И самым претендовать на нее.

Дубинский заявляет, что будет юридически бороться против этого решения американского правительства. Имеет шанс?

- Не знаю случаев, когда санкции могли бы быть отменены по инициативе подсанкционых людей. Вряд ли это возможно. Решение об ограничении было принято по политико-правовым мотивам. Его источником является не судебная вертикаль, а Министерство финансов Соединенных Штатов. Поэтому их отменить может только тот, кто ввел.

Эти санкции - инициатива республиканцев во главе с Майком Пенсом. Они всегда были критически настроены в отношении России, в отличие от президента Трампа. Маргинализация его влияния на внутреннюю жизнь Америки на фоне последних событий в Капитолии привела к тому, что Республиканская партия пытается дистанцироваться от Трампа. Своими действиями они подчеркивают, что осуждают российское вмешательство и саботаж государственных учреждения США. Защищают себя от упреков и обвинений в пророссийскости, тень которых на партию мог бросить Трамп своей деятельностью.

В команде Байдена доминирует мнение, что Россия окончательно доказала свою недоговороспособность

Во время предвыборной кампании Байден называл Россию главной угрозой для Америки. Как он будет действовать после окончательного прихода к власти?

- Джозеф Байден вряд ли будет проводить столь жесткую политику в отношении РФ, как ожидают в нас. Есть вопросы по ракетам средней и малой дальности. Соединенные Штаты и Россия здесь заинтересованы в том, чтобы достичь договоренности. Вашингтон в контексте этих переговоров стоит на позиции силы. Поэтому здесь контакты между Америкой и Российской Федерацией могут оживиться. Во всех остальных аспектах США Байдена вряд настроены на активизацию отношений с Кремлем. Там доминирует мнение, что Россия окончательно доказала свою недоговороспособность. Поэтому Соединенные Штаты больше будут концентрироваться на поддержке стран-региональных лидеров, которые сегодня страдают от агрессивной политики РФ. Украина в этом списке на первых местах.

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В чем наши отношения с Соединенными Штатами могут улучшиться?

- Можем рассчитывать на усиление политической, дипломатической поддержки. Байден неоднократно бывал в Украине. Также может улучшиться сотрудничество в военной и оборонной сферах. Несколько может увеличиться финансовая помощь от США. Наряду с этим увеличением поддержки будут увеличиваться требования со стороны Америки к украинской власти. Пройдя через американские выборы 2020 года, Украине удалось сохранить двухпартийную и институциональную поддержку со стороны США.

Какие новые требования администрация Байдена может поставить перед Киевом?

- Речь про независимое развитие демократических институтов. Реформирование оборонного, сектора безопасности. И минимизацию олигархических и пророссийских воздействий на политическую и экономическую жизнь государства. Последний аспект не теряет своей актуальности.

На местных выборах пророссийские силы не получили доминирующих позиций

Учитывая конституционный кризис, что начался в конце прошлого года, и регресс антикоррупционных реформ, Украина может отвечать этим требованиям сейчас?

- При совместных усилиях власти - да. Мы до сих пор находимся на пути реформ. Сталкиваемся с трудностями, что-то может притормаживаться, но в общем двигаемся вперед в направлении европеизации Украины. Кризис, институциональная слабость, усиленные на фоне этого угрозы безопасности затрудняют это движение. Но все рычаги влияния на жизнь страны находятся в руках украинской власти и общества. Несмотря на все проблемы, монобольшинство существует, правительство, сформированное им, продолжает работать. Президент контролирует свой офис. На местных выборах пророссийские силы не получили доминирующих позиций. Региональные политические монополии размылись локальными проектами. Поэтому ухудшение одних условиях компенсируется для нас улучшением других.

19 мая 2020 народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии ексвицепрезидента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а сама запись разговоров якобы делал лично Порошенко.