"Поднялась гидра контрреволюции" - что говорят о выборах на львовской площади Рынок

Фото: Валерий Шмаков

"Мо-скаль не-про-йде!", - кричат ​​хором трое мужчин в соломенных шляпах и гуцульских костюмах. Женщину с прохожих приглашают к совместной фотографии. Ей дают топорик и сажают на соломенного быка. Затем поднимают на руки. Кричат: "Путин - ху * ло". Мужчины называются группой "Солома". На площади Рынок Львове обустроили фотозоне вблизи исторического музея.

"Ребята посреди улицы так колоритно к фото приглашают, и повелась. Перед тем слушала рок от уличных музыкантов и побывала во внутреннем дворике ратуши на фестивале мороженого, - рассказывает 48-летняя Светлана Артиш. Она - рыжая, в красной шляпе и темных солнцезащитных очках.

- Я с Житомирщини.Уперше этом году не принимала участия в голосовании, потому что приехала к дочери во Львов. Она проголосовала. Не буду говорить за кого, но это не важно. Чтобы что-то изменилось, то в первую очередь нам надо измениться самим. И в отношении к работе, и друг к другу ".

В день выборов 21 июля на главной площади Львова - людно. Туристы ходят пешими группами или садятся на экскурсионный Чудо-поезд, который каждые полчаса отправляется от входа в горсовет. По периметру вокруг горсовета заняты все летние площадки ресторанов.

Я БОМЖ - бедолага охотный модерно жить

"Живем в Норвегии уже 8 лет. Переезд был связан с работой. Работаем в IT-сфере. Приехали к родителям, но не планируем жить в Украине, потому не голосовали .. И тут, кажется, люди уже доверие к выборам потеряли , - говорит 35-летняя Наталья. с мужем 38-летним Славой у фонтана со статуи Нептуна едят мороженое рожок. Фамилии не называют. - Наталья вне политики. Она известна в наших кругах социальными проектами ", - объясняет Слава.

Автор: Валерий Шмаков Мирослав Павлюк

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В сувенирных лотках рассматривает брелоки с мягких игрушек 67-летний Мирослав Павлюк. Имеет седые усы и чуб. В левом ухе - сережку. Одетый в расстегнутую камуфляжную куртку. Несет несколько разложенных картонных коробок.

"Люди сами должны делать, а ждать, что за них кто-то сделает. Я вот хоть город убираю. Ни дня без работы не сижу, хоть 20 лет на пенсии .. 28 лет был военным, а в 2014-м хотел в армию, то не взяли. А в добровольцы не шел, потому что это партизанщина. Сейчас можно сказать я БОМЖ - бедолага охотный модерно жить, как говорят у нас. Имею свою двухкомнатную пещерку недалеко от центра. Голосовал за Порошенко на президентских, а теперь, как писал Маяковский: "Поднялась Гидра контрреволюции". И потому тоже собираюсь за Порошенка, потому что возможен пророссийский реванш.

В ПАСЕ или в НАТО - всюду надо платить

На фоне ратуши посреди площади делает селфи на телефон 50-летний Дмитрий Лещенко. На ремешке через плечо держит дорожную сумку.

Автор: Валерий Шмаков Дмитрий Лещенко

"Я в Николаеве жыву. Вот в командировку приехал. Так открепной не успел взять, чтоб проголосовать, - рассказывает Дмитрий Иванович. - Работаю изолировщиком труб по всей стране в пищевой промышленности. За рубежом такая работа очень ценится. Собирался уже выезжать, но передумал. Но у 30 процентов жителей Украины нет работы вообще. Была бы - никто бы никуда из Украины не выезжал. При Союзе у нас после Ленинграда был второй институт кораблестроения. Четыре завода работали, сейчас все стоит. Надо экономику поднимать, малый бизнес. Зеленский - молодец. тепе г. тех, кто там в Раде сидел постоянно и хватал, поменьше будет ".

"А что надо Украине, кроме развития экономики. Стоит декоммунизацию дальше проводить, например?" - спрашиваю.

"Может быть, это надо разбираться", - отвечает мужчина и прощается.

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Неподалеку на передвижной палатке-магазине 65-летний Александр Василюк расправляет национальный флаг. На нем - цена сто гривен. Мужчина - в желтой футболке с изображением Ивана Франко. На камуфляжной кепке - значок трезубца.

Автор: Валерий Шмаков Александр Василюк

"Должен прийти Тарас, сейчас переоденется в форму УПА и заменит меня. А я проголосую. За Европейскую Солидарность, - говорит Александр Антонович. - Порошенко имеет связи, имение свое, то, вероятно, не захочет, чтобы Россия пришла и захватила. Имеет деньги, то сделал безвиз, томос, приняли законы, которых требует Европейский Союз. С мажоритарщиков выберу свободовца, но у ребят-националистов меньше денег. А в ПАСЕ или в НАТО - всюду надо платить ".

Зачем была ета показуха с велосипедом?

Рассматривают книги и нас слушают в то время 21-летние Татьяна и Никита Сиротины. Спрашивают продавца, имеет ли карту города. Говорят, приехали из Херсона.

"Мы не голосовали, потому что приехали посмотреть на Львов. Нравится партия "Слуга народа". Их действия не расходятся со словами, потому что заранее ничего не обещают. А еще импонирует позиция о прекращении медреформы. Нашей стране нужна страховая медицина, - говорит Татьяна.

На бордюр возле занятых скамеек на выходе из внутреннего дворика горсовета приседает 56-летняя Светлана Билан. Закуривает сигарету.

Автор: Валерий Шмаков Светлана Билан

"Еще успеем проголосовать сегодня с сыном. Выбираем партию "Голос ". Есть надежда, что сделают возможность отзыва депутатов еще до истечения срока, если плохо будут выполнять обязанности. За Гройсмана сначала хотели, но он непроходной".

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Слышим плач младенца. С 10-месячным мальчиком на руках идет к фонтану 32-летний Петр Рибчак. Показывает ребенку поток воды из статуи жены Нептна Амфитриты с дельфином. Малыш успокаивается.

Автор: Валерий Шмаков Петр Рибчак

"Мы сегодня успели и проголосовать, и родителей посадить на автобус к морю. Вот теперь гуляем, - рассказывает мужчина. Он - предприниматель .. Живет в селе Брошнев-Осада Рожннятивського района на Ивано-Франковщине.

- Я не знаю, кто эти все молодые новые люди, которые собрались в парламент. Что касается команды президента, то надежды на них нет. В них разногласия между словами и действиями. Например, тот же кортеж президента. Вот зачем была ета показуха с велосипедом? Голосовал за оппозиционные силы. Ну не за Оппозиционный блок, а проукраинских. Может искоренят коррупцию. У нас богатая страна. Как не будет коррупции, то поднимется экономика. Еще поляки к нам на работу будут ездить ".

Явка на досрочных выборах в Верховную Раду Украины по состоянию на 20:00 составила 49,3%, сообщает гражданская сеть "ОПОРА".