Экзит-пол: в Верховную Раду проходят 5 партий

На внеочередных выборах в Верховную Раду 5-процентный барьер преодолевают 5 партий.

Об этом свидетельствуют подсчеты Национального экзит-пола по состоянию на 18:00.

Лидирует на парламентских выборах партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа". Ей отдали свои голоса 43,9% избирателей.

Проходной барьер преодолевает партия кума российского президента Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - За життя" - 11,5%.

Политсиле Петра Порошенко "Европейская солидарность" отдали 8,9% голосов.

За "Батькивщину" Юлии Тимошенко проголосовали 7,6%.

"Голос" Святослава Вакарчука поддержали - 6,3% избирателей.

Остальные партии набирают менее 5% голосов.

Национальный экзит-пол проводили Фонд "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований им. Александра Разумкова. Погрешность не превышает 2,5% для партии-лидера, для остальных - 0,5-1%.

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21 июля в Украине продолжается голосование на внеочередных выборах в Верховную Раду. Активность избирателей на 16:00 составила 36,57%. Выборы проходят по смешанной системе: 22 партии выдвинули на выборы списки кандидатов и соревнуются на общегосударственном многомандатном округе. В мажоритарных округах соревнуются 3085 кандидатов, как самовыдвиженцев, так и представителей партий