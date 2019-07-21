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воскресенье, 21 июля 2019 20:14

"Слуга народа" стала лидером во всех регионах

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  "Голосу" больше всего голосов дали избиратели западного региона - 13,7%
"Голосу" больше всего голосов дали избиратели западного региона - 13,7%

Лидером избирателей симпатий во всех регионах Украины стала партия "Слуга народа".

Об этом свидетельствуют подсчеты Национального экзит-пола по состоянию на 18:00.

Партия президента Владимира Зеленского набрала больше всех во всех макрорегионах страны. В западном - 39,3%, центральном - 45,1%, южном - 50,1%, восточном - 37,2%.

Остальные позиции по регионам значительно отличаются. На востоке второе место взяла партия "Оппозиционная платформа - За життя" - 30,8%. "Оппозиционный блок" - 8,6%. Партия Шария - 6,3%. "Европейская солидарность" - 4%.

На западе второе место заняла партия "Голос" - 13,7%. За ней "Европейская солидарность" - 12,7%. "Батькивщина" - 10,1%.

В центре страны второе место разделили "ЕС" и "Батькивщина" - 10,1% и 10% соответственно. 6,9% - "Оппозиционная платформа - За життя". 6% набрала "Сила и честь". 5,1% - "Голос".

В южном регионе 16,7% голосов отдали "Оппозиционные платформе - За життя", 6% - "ЕС", 5,7% - "Оппозиционный блок".

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21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах в Верховную Раду. Активность избирателей на 16:00 составила 36,57%.

По подсчетам Национального экзит-пола, в парламент проходят 5 партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос".

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Дата
21
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