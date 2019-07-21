Выборы в Раду: сколько мест получат партии-победители

В Украине выбрали новый парламент. Фото: Высокий замок

Наибольшее количество нардепов в парламент проведет партия Владимира Зеленского "Слуга народа".

Такие прогнозы дают Национальный экзит-пол и опросы проведенные по заказу ТСН, Socis, Центра Разумкова.

Учитывая количество набранных голосов, места в Верховной Раде распределились следующим образом:

– "Слуга народа" (43,9%) – 126 мест.

– "Опозиційна платформа – "За життя" (11,5%) – 33 места.

– "Європейська солідарність" (8,9%) – 26 мест.

– "Батьківщина" (7,6%) – 22 места.

– "Голос" (6,3%) – 18 мест.

Данные экзит-пола не окончательные, поэтому количество мест может меняться в зависимости от набранного процента голосов.

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21 июля 2019 в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открылись по всей территории Украины в 8:00 и закрылись для подсчета голосов в 20:00.