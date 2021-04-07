Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом

В Зеленского в руках почти все органы следствия, говорит антикоррупционный эксперт. Фото: Getty Images

Заявление на прошлой неделе президента Владимира Зеленского о 10 топ-контрабандистах и соответствующее решение СНБО о санкциях в отношении их выглядят половинчатым шагом. Об этом Gazeta.ua сказал антикоррупционный эксперт Александр Леменов.

"Власть взяла медийно хорошую цифру - десять. Хотя на самом деле таких гораздо больше. Выглядит как половинчатые шаги, политическое шоу.

В списке нет Павлюка, Слюсарева (бизнесмен Вадим Слюсарев, бывший начальник отдела внутренней безопасности Восточного регионального управления Государственной пограничной службы. Был помощником нардепа от Партии регионов Артема Пшонки, сына экс-генпрокурора Виктора Пшонки, находящихся в розыске. - Gazeta.ua), который вошел в политсовет "Слуги народа". Они близки к Зе-команде", - говорит эксперт.

Контрабанда съедает как минимум десятую часть государственного бюджета, говорит Александр Леменов.

"От 3 до 5 миллиардов долларов. Если власть делает половинчатые решения, то контрабанда останется, перейдет в руки тех, кто не вошел в список.

У Зеленского в руках почти все органы следствия. Кроме Нацполиции, которую контролирует Аваков. Расследовать преступления сложно и долго. Электоральная поддержка снижается. Поэтому решили действовать простеньким способом", - отметил эксперт.

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2 апреля СНБО ввела санкции в отношении десяти граждан Украины - Вадима Альперина, Ивана Бокала, Владимира Дидуха, Александра Еримичука, Александра Кравченко, Юрия Кушнира, Валерия Пересоляка, Ореста Фирманюка, Александра Чудакова и Виктора Шермана. Им на 3 года заблокировали активы, ограничили торговые операции, остановили выполнения финансовых обязательств. Президент Владимир Зеленский заявил о "топ-десятке украинской контрабанды".