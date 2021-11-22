Подарки в 5 млн и сотни тысяч гривен на поездки: как "бедствуют" народные депутаты

Депутат от "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева получила подарок в 5 млн грн. Фото: Ян Доброносов

Народные депутаты тратят на покупки десятки тысяч долларов.

Должностные лица, в том числе и народные депутаты, ежегодно обязаны подавать декларации в Национальное агентство по предупреждению коррупции. Но некоторые поправки в документ могут вносить и в течение года: если нардеп получил или наоборот потратил более 50 прожиточных минимумов (114 700 грн), пишет "Сегодня".

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко в июле потратил на каникулы 273 730 грн - почти $10 тыс. А месяцем ранее он приобрел квадрокоптер за 222 тыс. грн.

Еще один представитель монобольшинства Юрий Камельчук до запуска рынка земли успел купить два земельных участка. Оба – почти по 7 "соток". Расположены в селе Березовка Киевской области. За них депутат отдал 139 тыс. грн.

Нардеп от "Голоса" Андрей Осадчук тоже приобрел себе участок под Киевом, в селе Витачев. За 1218 кв. м он уплатил 270 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Кто спонсор вашей шикарной жизни?" - журналист Скрыпин о "слугах народа" и остальных нардепах

Презент в денежной форме задекларировала депутат-"слуга" Ирина Аллахвердиева. Более 5 млн грн ей подарил Валерий Сурин. Вероятно, мужчина приходится депутату отцом. Кроме того, Сурин подарил Аллахвердиевой наручные часы марки Zenith за 310 тыс. грн.

Член ОПЗЖ Илья Кива задекларировал подарок в неденежной форме стоимостью 265 300 грн. Его, учитывая документы, депутат получил от брата – Дмитрия Кивы.

В июле обладательницей Audi A4 2017 года стала "слуга" Елизавета Богуцкая. Авто стоило депутату 398 тыс. грн. А в следующем месяце "слуга" потратилась еще на один автомобиль – Skoda Yeti 2012 года за 248 тыс. грн.

Внефракционный Гео Лерос в ноябре задекларировал мотоцикл HONDA CTX 700N 2014 года за 132 тыс. грн. А месяцем ранее добавил в свой автопарк мотоцикл HONDA NC 700XAD 2013-го. Это средство передвижения обошлось почти в 135 тыс. грн.

Представитель президентской фракции Никита Потураев превзошел всех коллег. У него самая дорогая обновка в виде кроссовера Subaru Forester 2021 года. За автомобиль заплатил 1 103 284 грн. Это около $41,5 тыс.

553 тысячи в июле и 150 тыс. грн в сентябре за услуги авиаперевозок заплатил нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Его коллега по фракции Ренат Кузьмин отдал за транспортные услуги 563 тыс. грн.

Более 5 млн грн народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко потратил в июле на услуги проживания на территории Украины. Почти 385 тыс. – затраты на транспорт. В сентябре он потратил более 115 тыс. грн. А в октябре передвигался по Австрии. За что выложил около 732 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга" Дмитрук пользуется Audi A8, а возле Рады прикрывается "копейкой"

Не все нардепы вкладывают деньги в квартиры, авто и украшения. Некоторым дорого обходятся всевозможные услуги.

Шуфрич отдал 190 тыс. грн на охрану. В около 228 и 232 тыс. грн обошелся один семестр обучения его сыну Ивану и дочери Марии.

Также Шуфрич стал владельцем 100% ООО "Телепростір", он же телеканал UkrLive. На момент приобретения канал оценивался в 4 млн грн.

Порошенко оплачивал юридические услуги на общую сумму 24 млн грн. А еще в начале осени он выложил 756 тыс. грн за "получение образования". В сентябре он еще купил недвижимость почти за 1 млн 240 тыс. грн.

Сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович обновлял декларацию несколько раз в месяц. В основном вносил доходы. В середине лета более 16 млн грн займа депутату вернул его коллега из фракции Шуфрич.

В августе "накапали" проценты от кипрской компании ABH UKRAINE LIMITED – чуть менее 3 млн в национальной валюте. И еще около 1,5 млн грн от этой компании в сентябре. Тратил Рабинович на брокерские услуги в Австрии. За них отдал более 638 тыс. грн.

Председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк ходит в Верховную Раду с сумкой итальянского бренда Versace за 56 тыс. грн. Депутаты в среднем официально получают более 40 тыс. грн в месяц.