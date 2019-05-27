Под Садовым зашаталось кресло

Во Львовском городском совете зарегистрирован проект решения о досрочном прекращении полномочий мэром Андреем Садовым.
Об этом Садовый написал в Twitter.
"Председатель фракции Порошенко в городском совете Адамык, председатель фракции "Свобода" Лопачак, совместно с Козловским (также БПП) зарегистрировали постановление о досрочном прекращении полномочий мэра Львова. Интерес ребят прост. Лишить город легитимного мэра и грабить с размахом", - заявил Садовый.
В тексте говорится о "необеспечении закрытия городского полигона твердых бытовых отходов и выбора земельного участка для строительства завода по их переработке".
Голова фракції Порошенка в міській раді Адамик, голова фракції "Свободи" Лопачак, спільно з Козловським (також БПП) зареєстрували ухвалу про дострокове припинення повноважень мера Львова. Інтерес хлопців простий. Позбавити місто легітимного мера і грабувати з розмахом. pic.twitter.com/Fh4YW34m3Z— Андрій Садовий (@AndriySadovyi) 27 травня 2019 р.
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