Под Радой бросили гранату - погибли нацгвардейцы

Во вторник у стен Верховной Рады почтили нацгвардейцев, погибших под парламентом 31 августа 2015 года.

Шесть лет назад произошли столкновения между силовиками и митингующими. Перед этим ВР приняла в первом чтении законопроект президента Петра Порошенко о внесении изменений в Конституцию. Его раскритиковали из-за того, что закреплял "особый статус" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

За законопроект голосовали фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Оппозиционный блок", "Самопомощь", группы "Партия Возрождение" и "Воля народа".

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На митинге были представители ВО "Свобода", "Радикальной партии Олега Ляшко", "Укропа", "Республиканской платформы". "Правый сектор" перекрыл движение транспорта по ул. Грушевского.

После голосования начались беспорядки, митингующие бросали дымовые шашки, прорывались в здание. В военнослужащих Национальной гвардии, охранявших Верховную Раду, бросили боевую гранату.

От взрыва погибли нацгвардейцы Дмитрий Сластников, Игорь Дебрин, Александр Костин и Богдан Дацюк.

Во время столкновений ранения различной степени тяжести получили более 100 правоохранителей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что гранату бросил "свободовец" Игорь Гуменюк. Обвинил партию "Свобода" и ее лидера Олега Тягнибока в преступлении.

В теракте обвинили Игоря Гуменюка и Сергея Крайняка. В прошлом году суд продолжал рассмотрение дела. Гуменюку продлили содержание под стражей, Крайняка отпустили под домашний арест.

"К сожалению, шестой год подряд день не является хорошим для нас и для родителей ребят, которые здесь погибли. Дело до сих пор находится в суде, нет приговоров", - сказал во время чествования памяти военнослужащих спикер Дмитрий Разумков во вторник.

16 июня Верховная Рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел.