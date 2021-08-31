 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский должен быть честным с армией" - политолог об обострении
"Зеленский должен быть честным с армией" - политолог об обострении
Просмотров: 603
"Обострение под Авдеевкой - сигнал США" - Гармаш
"Обострение под Авдеевкой - сигнал США" - Гармаш
1 Просмотров: 675
Увидим на своих границах раскаленные обломки империи - Зисельс
Увидим на своих границах раскаленные обломки империи - Зисельс
Просмотров: 1017
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
1 Просмотров: 963
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Просмотров: 6417
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
26 Просмотров: 11322
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
Просмотров: 918
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
6 Просмотров: 531
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Просмотров: 657
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
2 Просмотров: 1764
Фото
Все фото
9
3
7
20
27
Под Радой бросили гранату - погибли нацгвардейцы
Под Радой бросили гранату - погибли нацгвардейцы
В сети просят помочь идентифицировать &quot;титушок&quot; с марша патриотов
В сети просят помочь идентифицировать "титушок" с марша патриотов
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Видео
Все видео
Украинские журналисты встретили Зеленского в Вашингтоне
Украинские журналисты встретили Зеленского в Вашингтоне
Пограничники впустили российских пропагандистов. Нужен визовый режим - Стерненко
Пограничники впустили российских пропагандистов. Нужен визовый режим - Стерненко
Меркель не верит в агрессию России - Климкин
Меркель не верит в агрессию России - Климкин
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
Мураев на День Независимости жаловался Скабеевой
Мураев на День Независимости жаловался Скабеевой
Интервью
1/5
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
1 Просмотров: 900
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 1017
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1620
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 1224
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
1 Просмотров: 1719
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
29 августа 2021
Просмотров: 639
Хтось наживається
– Люди швидко звикли сортувати сміття, – каже підприємець Михайло Підвашецький. Понад п'ять років тому він виготовив і встановив у ...
вторник, 31 августа 2021 11:49

Под Радой бросили гранату - погибли нацгвардейцы
9

  Комментировать

Портреты погибших поставили перед входом в парламент.
Церемония памяти военнослужащих состоялась во вторник.
Присутствующие почтили память военнослужащих минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске на фасаде здания Верховной Рады.

Во вторник у стен Верховной Рады почтили нацгвардейцев, погибших под парламентом 31 августа 2015 года.

Шесть лет назад произошли столкновения между силовиками и митингующими. Перед этим ВР приняла в первом чтении законопроект президента Петра Порошенко о внесении изменений в Конституцию. Его раскритиковали из-за того, что закреплял "особый статус" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

За законопроект голосовали фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Оппозиционный блок", "Самопомощь", группы "Партия Возрождение" и "Воля народа".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кучма рассказал о битком набитом московской агентурой украинском политикуме

На митинге были представители ВО "Свобода", "Радикальной партии Олега Ляшко", "Укропа", "Республиканской платформы". "Правый сектор" перекрыл движение транспорта по ул. Грушевского.

После голосования начались беспорядки, митингующие бросали дымовые шашки, прорывались в здание. В военнослужащих Национальной гвардии, охранявших Верховную Раду, бросили боевую гранату.

От взрыва погибли нацгвардейцы Дмитрий Сластников, Игорь Дебрин, Александр Костин и Богдан Дацюк.

Во время столкновений ранения различной степени тяжести получили более 100 правоохранителей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что гранату бросил "свободовец" Игорь Гуменюк. Обвинил партию "Свобода" и ее лидера Олега Тягнибока в преступлении.

В теракте обвинили Игоря Гуменюка и Сергея Крайняка. В прошлом году суд продолжал рассмотрение дела. Гуменюку продлили содержание под стражей, Крайняка отпустили под домашний арест.

"К сожалению, шестой год подряд день не является хорошим для нас и для родителей ребят, которые здесь погибли. Дело до сих пор находится в суде, нет приговоров", - сказал во время чествования памяти военнослужащих спикер Дмитрий Разумков во вторник.

16 июня Верховная Рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Под Радой бросили гранату - погибли нацгвардейцы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
августа

Под Радой бросили гранату - погибли нацгвардейцы

Самое читаемое
Гороскоп на осень: на кого ждут высокие заработки и невиданный успех
Гороскоп на осень: на кого ждут высокие заработки и невиданный успех
 Просмотров: 23905
Гороскоп на 30 августа - 5 сентября: для кого настает пора важных изменений
Гороскоп на 30 августа - 5 сентября: для кого настает пора важных изменений
 Просмотров: 10206
Внучка Ротару прогулялась по Киеву в дерзком топе, который едва прикрывал грудь
Внучка Ротару прогулялась по Киеву в дерзком топе, который едва прикрывал грудь
3
 Просмотров: 9099
Британская модель изгибалась на лестнице топлесс
Британская модель изгибалась на лестнице топлесс
5
 Просмотров: 8397
Показали скудную жизни пенсионеров в СССР - подборка фото
Показали скудную жизни пенсионеров в СССР - подборка фото
6
 Просмотров: 5760
Политика
Зеленский посетит Пентагон
Зеленский посетит Пентагон Просмотров: 54
Украинские журналисты встретили Зеленского в Вашингтоне
Украинские журналисты встретили Зеленского в Вашингтоне
 Просмотров: 666
НАТО прокомментировали возможность вступления в Альянс воюющей страны
НАТО прокомментировали возможность вступления в Альянс воюющей страны Просмотров: 666
Зеленский прибыл в США с официальным визитом
Зеленский прибыл в США с официальным визитом Просмотров: 594
Кравчук перенес операцию на сердце и не будет участвовать в заседаниях ТКГ до конца года - Арестович
Кравчук перенес операцию на сердце и не будет участвовать в заседаниях ТКГ до конца года - Арестович Просмотров: 117
Больше всего комментируют
3
Молчание превращает Зеленского в соучастника преступлений Путина - заявление "Европейской Солидарности"
3
Встречу Зеленского и Байдена снова перенесли - СМИ
3
Посол рассказала о графике Зеленского в США
3
Меркель не верит в агрессию России - Климкин
2
Пограничники впустили российских пропагандистов. Нужен визовый режим - Стерненко
Голосов: 8140
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть