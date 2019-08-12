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понедельник, 12 августа 2019 16:06

Под ГБР приходили "титушки" Кононенко - СМИ

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Перед зданием Государственного бюро расследований, где проходил допрос пятого президента Петра Порошенко, дежурили те же молодые люди спортивного телосложения, что и на 94-й округе в Обухове во время выборов 21 июля.

Автор: Виктория Рощина, "Громадське"
 

21 июля молодчики были в черной форме без опознавательных знаков. Неофициально объясняли, что это охрана народного депутата Игоря Кононенко, пишут журналисты.

 

Сегодня же ребята охраняли Порошенко, когда тот вышел из здания ГБР.

С ними на месте присутствовал человек по имени Дмитрий, которого сами молодчики называли "главным".

 

Представители "Європейська солідарність" и адвокат пятого президента отказались комментировать эту ситуацию.

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12 августа Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

У здания ГБР его ждали 2 митинга. Один с участием сторонников политика, в частности младшего сына Михаила. Другой - с требованием осудить Порошенко.

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Дата
12
августа

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