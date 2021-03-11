"Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал письмо из СИЗО

Общественный деятель Сергей Стерненко, который с 23 февраля сидит за решеткой в Одесском СИЗО, написал письмо украинцам.

"Уже две недели я нахожусь за решеткой, будучи заложником антиправовой, античеловеческой системы, которая пока еще царит в нашей с вами Украине.

Содержание меня в СИЗО незаконно, ведь судья-сталинист произвольно отправил меня сюда своим переписанным приговором, когда у меня и так уже был мера пресечения - залог.

Кроме того, я уже подал апелляционную жалобу на приговор, который автоматически останавливает его выполнение. То есть по закону я уже, до апелляции, должен быть на свободе. Однако ручным судьям плевать на право, а потому я и дальше безосновательно сижу в тюрьме", - говорится в письме.

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Стерненко заявил о давлении со стороны министра внутренних дел Арсена Авакова.

"На днях в СИЗО в гости к другому обвиняемому в этом вымышленном деле, к Руслану Демчуку, приходили представители полиции. Они предлагали ему врать против меня в суде в обмен на какие-то преференции. Руслан отказался. Эта история - прямое доказательство давления со стороны Авакова, который далеко не впервые переступает через Закон, чтобы отомстить мне за критику.

Его псы давили на судью, и тот переписывал оправдательный приговор. Его подчиненные организовывали на меня покушения. Аваков лично (о чем даже написали на сайтах МВД и ОГПУ) согласовывал преследование меня с генпрокурором Венедиктовой", - написал активист.

"Союзником же указанных лиц в войне против меня выступил и Медведчук.

Палач Стуса с 2019 года запустивший согласованную с Аваковым информационную войну на своих каналах, где ежедневно требовали меня посадить. Вся его фракция госизменщиков выступала с такими заявлениями просто в стенах ВР.

Думаю, до приговора против меня он также может быть причастен. Ведь война государства против гражданского общества является сильным дестабилизирующим фактором, в чем очень заинтересована московская орда.

Поэтому, несмотря на все это в совокупности, наблюдая как близкое окружение президента объединяется в борьбе против нас с тем же Медведчуком, я не понимаю, почему Зеленский молчит? Почему он молчанием позволяет этому произволу существовать? Почему он не видит, как упомянутые персонажи фактически развязывают войну против него же самого? Вопросы эти риторические.

Знаете, никогда не мог подумать, что защищая Одессу от оккупации 2 мая 2014 , в этой же Одессе меня посадят те, кто может в ней господствовать именно благодаря тысячам неравнодушных, которые сохранили здесь Украину семь лет назад.

Люблю вас, невероятные украинцы! Не сдавайтесь. Скоро увидимся.

Слава Украине!", - сказано в письме.

23 февраля Сергея Стерненка приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Решение вынес Приморский райсуд города Одессы. 27 февраля под Офисом президента и Офисом генерального прокурора состоялась многотысячная акция "Справедливость Стерненку - справедливость всем". Общественность требовала от президента Владимира Зеленского судебной реформы и отставки с должности генерального прокурора Ирины Венедиктовой.