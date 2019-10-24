Почему в ЕС начали критиковать Зеленского

Западные партнеры были наивными касательно Зеленского, говорит эксперт. Фото: УНІАН

То, что Запад ожидал от президента Владимира Зеленского, не совпало с реальностью.

Об этом Gazeta.ua сказал аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач, комментируя критические заявления депутата Европарламента Виолы фон Крамон-Таубадель в сторону действующей украинской власти.

"Западные партнеры были наивными касательно Зеленского. Как и почти весь украинский народ, который за него голосовал. Ожидания не совпадают с реальностью.

Прямая связь Богдана с одним из олигархов (руководитель ОП был адвокатом бизнесмена Игоря Коломойского. Gazeta.ua) для ЕС многое объясняет. Он становится "токсчиним" для Зеленского. Фактически Украина осталась один на один с российской агрессией. Западный мир умыл руки, а его помощь может стать формальной.

Изменения, которые предлагает власть, по сути является отменой предыдущих реформ и не только медицинской. А реформы были условиями безвизового режима с ЕС. Офис президента действует без оглядки на обязательства Украины, что на реформы выделялись средства европейских налогоплательщиков. Демонстративно пренебрегает этой поддержкой. Следствием может быть приостановление финансовой помощи.

Зеленский не уволит Богдана из-за интервью евродепутата. Но его назревающий конфликт с Коломойским может повлиять на президента и он поймет "токсичность" своего окружения. И это касается не только Богдана, вопросы могут возникнуть по многим", - говорит Владимир Горбач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Сен-Тропе с Богданом гуляли "слуги народа" и судьи

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан является опасным. Об этом заявила депутат Европарламента, вице-президент комитета Ассоциации "Украина - ЕС" Виола фон Крамон-Таубадель.