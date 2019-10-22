В ЕС назвали Богдана опасным и предупредили о диктатуре Зеленского

Доноры и западные партнеры осознали, что Богдан опасен, говорит евродепутат.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан является опасным.

Об этом заявила депутат Европарламента, вице-президент комитета Ассоциации "Украина - ЕС" Виола фон Крамон-Таубадель в интервью "Інтерфакс-Україна"

"Особую проблему я вижу в господине Богдане, потому что он очень опасен. Я думала, что Зеленский - новая фигура, но нет. Сам по себе - да, но не люди, которые за ним стоят. Может быть, некоторые из его компании, "95 Квартала", и являются профессионалами. Но до тех пор, пока Богдан является важнейшей фигурой в его Офисе, другим будет очень трудно", - заявила евродепутат.

"Доноры и западные партнеры осознали, что Богдан опасен, у него своя повестку дня, вы не знаете, на кого он работает, не знаете, каковы его намерения и какого рода законопроекты он будет подавать.

Перед этими рисками совершенно очевидно, насколько Украине нужен украинский парламент, который работает эффективно и осознанно на основе реальных демократических процедур. Вот чего не хватает в парламенте, который работает в турбо-режиме", - сказала фон Крамон-Таубадель.

"Мы выделяем достаточное количество денег этой замечательной стране, много денег уходит на реформы. И если господин Зеленский не хочет продолжать с этими реформами, а взамен им препятствовать или даже развернуть их обратно, мы должны на это реагировать", - заявила евродепутат.

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"В стране должен быть сильный парламент. То, что мы видим, - это, своего рода, "слепое" голосование. Очень много на кону, слишком много можно потерять.

И если люди не будут удовлетворены, я имею в виду тех, кто возвращается с войны, тех, у кого есть оружие, - следующий Майдан не будет мирным. Это может быть ужасно.

Нужен контроль. Нужен механизм сдержек и противовесов. Именно об этом - демократия. Это не только о власти. В противном случае он (президент) может разогнать парламент, судебную систему, средства массовой информации и будет решать, как маленький диктатор. Это не то, чего вы хотите в демократии.

Вы хотите, чтобы был сильный парламент, сильная и независимая судебная система и так далее. То, что он пытается развивать, концентрируя власть, - это опасно", - сказала представитель ЕС.

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