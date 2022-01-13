"По-богатому": суд ошеломил елкой

Киевский апелляционный суд ошеломил видом новогодней елки.

Фото из помещения учреждения опубликовал юрист Михаил Жернаков.

"Херродс? Лафайет? Экспо в Дубае? Нет, это Киевский апелляционный суд. Настолько все "по-багатому", что непонятно есть ли там елка внутри.

Это те же украинские суды, которые жалуются на "тотальное недофинансирование", что на конверты и марки не хватает", - пишет Жернаков.

Пользователи Facebook комментируют:

"Коробки как бы намекают"

"Особенно радует верхушка, которую закрывает переход потолка"

"Не хватает золота"

"Хорошо хоть под Новый год деньги выделяются, а то полгода без марок и конвертов. А пересылки отдельных дел происходят дольше, чем путешествие вокруг света по роману Жюль Верна"

"А то под елкой коробки со взятками?"

"Не завидую тем, кто должен ее разбирать"

В позапрошлом году Киевский апелляционный суд жаловался недостаточное финансирование и заявлял о "временном прекращении отправки почтовой корреспонденции".

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Елку из Государственной уголовно-исполнительной службы запостил экс-председатель Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький.

"Какой министр, такая и елка", - написал.

У половины судов нет денег на почтовые марки, поэтому не могут отправлять решения, повестки. Недостаточно бюджетных ассигнований, говорили в прошлом году в Государственной судебной администрации.