По делу ПВК мужчину отправили под домашний арест

Комбата Виногродского отправили под домашний арест. Фото: "Слово и дело"

Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для бывшего командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского.

Его подозревают в причастности к ЧВК Семена Семенченко, передает "Украинская правда".

Прокурор просил взять Виногродская под стражу, говорил о рисках побега подозреваемого, сокрытии, давлении на свидетелей, уничтожении или искажении вещественных доказательств.

Адвокат Андрей Наход рассказал, что в 2018 году Семенченко создал в США компанию Donbass Battalion Corporation для охранной деятельности в Афганистане, Сирии и Ираке. Виногродский в ней исполнял посреднические консультационные услуги. Обвинение настаивает, что Виногродский правил, координировал, разрабатывал планы преступлений.

Адвокаты подозреваемого Виктор Сорокин и Андрей Наход отрицают обвинения.

Указали, что мужчина является инвалидом войны и имеет проблемы со здоровьем. Защита отметила, что Виногродский воевал за Украину, а потому не мог совершать противоправных действий и создавать военизированные формирования.

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Виногродський заявил, что не имеет отношения к ЧВК. В иностранной фирме выступал лишь в роли консультанта до того, как стало понятно, что контрактов не будет. Взять на поруки его выразили желание Степан Хмара и Николай Кохановский, однако суд им отказал.

Следственная судья Печерского райсуда Киева Кристина Константинова арестовали до 24 мая Евгения Шевченко вместе с Семеном Семенченко, подозреваемых по "делу ППК". У Шевченко есть возможность выйти под залог в размере 5 млн грн.