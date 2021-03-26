Семенченко арестовали без права внесения залога

Семенченко арестовали до 24 мая. Фото: "СтопКор"

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко в виде содержания под стражей без возможности внести залог.

Видео из суда опубликовал в Facebook сам Семенченко.

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"Иду за решетку. Отрицаю все обвинения и грязь который был заготовлен специально для этого дня. Пусть те кто будет после нас будут умнее и не так будут верить в свое собственное Государство. Прошу помочь моей семье", - написал он.

Семенченко подозревают в причастности к созданию незаконного военизированного формирования.

Следственная судья Печерского райсуда Киева Кристина Константинова арестовали до 24 мая Евгения Шевченко вместе с Семеном Семенченко, подозреваемых по "делу ЧВК". У Шевченко есть возможность выйти под залог в размере 5 млн грн.