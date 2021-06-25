Перепись населения проведут через интернет

Перепись собираются провести в 2023 году. Фото: Pexels

В переписи населения 2023 года можно будет принять участие через интернет.

Идентифицировать граждан будут по телефону, сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов.

На сегодняшнем заседании комиссии по вопросам подготовки Всеукраинской переписи населения рассмотрели материалы пробной переписи в 2019 году в части Оболонского района Киева, Бородянском районе Киевской области и Песковской ОТГ.

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Решили запустить сервис для идентификации украинцев с помощью номера мобильного телефона в подсистеме сбора переписных данных во время интернет-раунда Всеукраинской переписи.

Первая и единственная перепись населения в Украине была в 2001 году. В 2011-м ее не провели, потому что не хватало денег. Тогда перенесли на 2012 год, но выборы и Евро-2012 стали причиной не делать этого. Сказали, что это может плохо повлиять на качество переписи. Перенесли на 2013-й, а затем вновь заявили о нехватке средств. В связи с событиями на Майдане и Донбассе перенесли на 2020-й. Перепись запланировали на конец 2020 года. На это в бюджете предусмотрели 3,4 млрд грн.