Перепись населения будет необычной - премьер

Перепись будут проводить с использованием сверхсовременных цифровых технологий. Фото: Reuters

Всеукраинская перепись населения, которую планируют провести в 2023 году, будет необычной. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции.

"Мы хотим проводить ее с использованием самых современных цифровых технологий. Об этом министр цифровой трансформации договаривался, в том числе, и во время поездки в Соединенные Штаты Америки.

Поэтому перепись населения подготовят в течение 2022 года. На это закладывают соответствующие деньги, Он принесет нам много инноваций и изменит страну в хорошем смысле", - заявил премьер.

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Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение 82,4 млн грн на подготовку к переписи населения Украины, которую планируют на 2023 год. Треть населения способна заполнить анкету в режиме онлайн, заявили во фракции "Слуга народа". Перепись населения проводили в 2001 году. Тогда посчитали 48 млн 457 тыс. украинцев.