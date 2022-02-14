Перед визитом Шольца в Киев и Москву три страны согласовали свои позиции

Министры иностранных дел Германии, Франции и Канады скоординировали свои позиции перед визитом канцлера Германии Олафа Шольца в Киев и Москву.
Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в Twitter.
"Перед визитом канцлера Шольца в Киев и Москву я согласовал позиции с немецкой коллегой Анналеной Бербок, затем с моей канадской коллегой Мелани Жоли. Мы едины", - говорится в сообщении.
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Шольц прибудет в Украину сегодня, 14 февраля. Завтра, 15 февраля, у него будет визит в Россию.
"Визит Федерального канцлера Германии в наше государство демонстрирует евроатлантическое единство и поддержку Украины во время вызовов безопасности для всей Европы" - заявили в Офисе президента Украины.
Это будет первый официальный визит Шольца в Украину. Он встретится с президентом Зеленским. После этого обсудит кризис вокруг Украины с президентом России Владимиром Путиным.
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