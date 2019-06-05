Партии Порошенко и Яценюка не приняли в европейское объединение

Яценюка и Порошенко не приняли в партийное объединение. Фото: Фокус

"Европейскую солидарность" президента Петра Порошенко и "Народный фронт" экс-премьер-министра Арсения Яценюка не приняли в общеевропейское партийное объединение Европы "Европейская народная партия" (ЕНП).

"Не приняли ... потому что не верят, что они борются с коррупцией и вообще являются настоящими партиями. - Для европейцев борьба с коррупцией в Украине была и будет ключевым показателем в оценке государства и его руководства, и даже там видят , что БПП и НФ все провалили. Как порошенковская ЕС будет интегрировать Украину в ЕС, если им не верят? ", написала член Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Александра Дрик в Facebook.

Члены политической ассамблеи согласились предоставить им членство после парламентских выборов, но, в частности, при "постоянном сотрудничества в борьбе с коррупцией".

В качестве нового члена-наблюдателя в ЕНП взяли партию "Самопомощь" мэра Львова Андрея Садового.

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Петр Порошенко решил обновить партию БПП перед парламентскими выборами, в частности, обещая новых людей в руководстве политсилы.