Партии идут в тень - политолог об избирательных фондах

"Опыт этой кампании показал - даже серьезные деньги неэффективны, если нет стратегического месседжа", - Олещук. ФОТО: Facebook "Батькивщина"

Политические партии по итогам парламентских выборов указали в своих финансовых отчетах не все потраченные средства. Часть из них осталась в тени.

Так окончательные финансовые отчеты партий прокомментировал для Gazeta.ua политолог Петр Олещук.

"Партии идут "в тень", потому что не могут объяснить, откуда у них деньги. Никто из них не существует на членские взносы, а те, кто их привлекают, не могут ими покрыть свои расходы. Вторая причина - это политические технологии в Украине, которые предусматривают теневое финансирование. Никто же не будет показывать, сколько денег они выбросили на подкуп, на "карусели" (метод фальсификации в день выборов - Gazeta.ua) ", - объясняет эксперт.

"Кампания предусматривает значительно большие затраты", - добавляет он.

Предотвратить теневое финансирование можно благодаря усилению работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которое должно проверять расходы и поступления партий, добавляет Олещук.

Впрочем использования значительных средств на выборах было неэффективным для партий, которые не имели стратегического месседжа, указывает политолог.

"Традиционно у нас деньги шли на "засевания округов", то есть формы помощи на грани подкупа, и рекламу. Опыт этой кампании показал - даже серьезные деньги неэффективны, если нет стратегического месседжа ", - говорит он.

Рекламу - на которую партии во время кампании потратили больше всего денег - Олещук называет вспомогательной предвыборной технологией. Она напоминает о политической силе избирателю и показывает серьезность намерений партии.

"Реклама может очень кратко напоминать месседжи кампании, но не может ее подменять. Если они не находят отклика среди аудитории, то можешь хотя бы все залепить рекламой - это тебе не поможет ", - добавляет кандидат политических наук.

Эффективно рекламу удалось использовать "Слуге народа", а "Радикальная партия", которая потратила на кампанию на 3 миллиона менее, не вписалась в политическую реальность.

"В свое время Ляшко смог победить за счет своего эпатажа. Он обещал старых политиков привлечь к ответственности всех наказать. В этой нише он себя показал не лучшим образом, поэтому общество начало искать на нее других претендентов - преимущественно среди "Слуги народа".

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Ранее на сайте ЦИК обнародовали окончательные финансовые отчеты партий. "Слуга народа" в своем избирательном отчете зафиксировала 114,7 грн избирательного фонда. "Голос" задекларировал 105, 7 млн грн, "Европейская солидарность" - 99,5 млн грн, "Батькивщина" - 87,2 млн грн. Наименьшим из парламентских партий был фонд в "Оппозиционный платформы - За жизнь" - 65, 6 млн грн. Больше всего денег партии традиционно тратили на рекламу, в частности на телевидении. Несколько меньше на наружную рекламу.