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пятница, 01 октября 2021 18:16

Отставка Разумкова будет сигналом к досрочным президентским выборам - политолог

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Отставка Разумкова будет сигналом к досрочным президентским выборам - политолог
фото: УНИАН

У действующей власти маленькая скамейка запасных. Им нетрудно заменить кого-то на должности. Проблема - кем заменить. Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

"Со стороны никто не хочет идти. Для Офиса президента, который стал руководящим органом страны и все решает, главное требование - лояльность. Другого не требуют. Когда нет правил игры, то никто не хочет с ними связываться. Завтра Зеленский может выйти и заявить, что ты непрофессионал. С позором выгонят с работы. Настоящие профи не хотят идти в правительство. Поэтому власть ищет людей среди своих", - подчеркнул он .

Отставками власть создает видимость работы, считает политолог.

"На каденцию этого правительства пришлось много испытаний, в частности ковид. Далее нас ждет серьезная проблема с отоплением, ценам. Ситуация сложная. Надежды только на теплую зиму. Если нет результатов, надо хоть как-то показывать, что ты что-то делаешь. Вот отставками и создают видимость ", - добавил он.

По его словам, власти нужно окончательно сформировать четкое управление государством и экономикой.

"Мы из парламентско-президентской республики превратились в президентскую. Государством руководит неконституционный орган - Офис президента. Видим увеличение роли руководителя офиса - Ермака. У него есть своя система координат. Чтобы выполнять свои задачи и Зеленского, нужен ручной спикер. При нынешних обстоятельствах парламент - принтер для распечатки законов. Нужен человек, который будет этим руководить и не будет придерживаться регламента. Разумков был в их команде грамотных специалистом, который имеет политические амбиции и хочет развиваться. Поэтому не может лечь под Офис президента и превратиться в клерка по вызову. Снимут Разумкова. Поставят Стефанчука, и все будет "прекрасно". Будет больше позора и проблем. Особенность "зеленых" - не действуют по схемам старых политиков. Если действительно готовятся к досрочным президентским выборам, то снимут Разумкова ", - отметил Голобуцкий.

"Слуги народа" во главе с президентом Владимиром Зеленским съехались в Трускавец. Должны обсудить дальнейшие планы политсилы и кадровые решения. Среди них - отставки некоторых министров и спикера.

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