В Трускавце Стефанчук представит IT-проект управления страной

 
Ексклюзивы
1/5
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
Просмотров: 342
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
1 Просмотров: 441
Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера
Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера
1 Просмотров: 405
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 1665
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Просмотров: 567
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
Просмотров: 234
Новая политическая сила вырастет во взаимодействии бизнеса, среднего звена государственного управления и армии
Новая политическая сила вырастет во взаимодействии бизнеса, среднего звена государственного управления и армии
Просмотров: 288
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
Просмотров: 684
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
Просмотров: 2592
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Просмотров: 1611
Фото
Все фото
6
15
4
5
5
&quot;Клубничка&quot;, лучшие трюки и сценарии: &quot;слугам&quot; раздали Оскары
"Клубничка", лучшие трюки и сценарии: "слугам" раздали Оскары
&quot;Слуги народа&quot; носят пояса за 12 пенсий и сумки за 9 минимальных зарплат
"Слуги народа" носят пояса за 12 пенсий и сумки за 9 минимальных зарплат
Отель в Трускавце, куда заедут &quot;слуги&quot;, окружили полицией
Отель в Трускавце, куда заедут "слуги", окружили полицией
Аннексия Тузлы: как РФ строила дамбу к украинскому острову
Аннексия Тузлы: как РФ строила дамбу к украинскому острову
&quot;Слуги народа&quot; будут жить в отеле, где самый дешевый номер почти в половину минималки
"Слуги народа" будут жить в отеле, где самый дешевый номер почти в половину минималки
Видео
Все видео
"Приехал раньше посмотреть, готовы ли встречать президента" - заместитель руководителя ОП в Трускавце
"Приехал раньше посмотреть, готовы ли встречать президента" - заместитель руководителя ОП в Трускавце
В поезде подписи за отставку Разумкова не собирали: "слуги" приехали в Трускавец
В поезде подписи за отставку Разумкова не собирали: "слуги" приехали в Трускавец
Добкин обозвал "дебилами" тех, кто называет Путина х*йлом
Добкин обозвал "дебилами" тех, кто называет Путина х*йлом
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
Нардеп, которого трижды ловили на кнопкодавстве, на суде упорно этого не признает
Нардеп, которого трижды ловили на кнопкодавстве, на суде упорно этого не признает
Интервью
1/5
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 351
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 4626
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
Просмотров: 396
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 594
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1908
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 сентября 2021
Просмотров: 342
Вечірня пошта
Тут недавно мені доручили занести газети до сусідки Свєти. Робив це двічі, ввечері, йдучи зі служби. Вже смеркало, Свєта випливала із сутінків, зі ...
пятница, 01 октября 2021 13:54

В Трускавце Стефанчук представит IT-проект управления страной

1 Комментировать
В Трускавце Стефанчук представит IT-проект управления страной
Будет рейтинг министров, сказал Стефанчук. Фото: iportal.rada.gov.ua

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук на заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце представляет IT-проект управления страной ProjectUA и программу "стратегических троек".

Об этом он рассказал в интервью LB.ua

"Отныне каждый уровень будет видеть, какая реформа буксует, кто в этом виноват, кто не принял закон или подзаконный акт. Это будет четкая, открытая и понятная система, где никто не спрячется за другого", - сказал первый вице-спикер.

Каждый чиновник будет иметь свой уровень доступа к этой программе.

"У президента будет именно то, что его интересует - его программа, "выполнено / не выполнено".

У министра, народного депутата или директора департамента будет другой уровень доступа.

К тому же будет рейтинг министров. И решение в отношении министра будут принимать, в частности, с учетом его места в этом рейтинге. Провалил два или три проекта - вопрос о пребывании в должности стоять не должен. Это честно", - заявил Стефанчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера

30 сентября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился выдать подписные листы за отзыв Разумкова.

Выездное заседание фракции в Трускавце состоится 1-2 октября. В субботу планируют встречу депутатов с президентом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Трускавце Стефанчук представит IT-проект управления страной». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
октября

"На живот, с*ка!": В Одессе ликвидировали российского киллера Аслана Дикаева

Украина не сумела выиграть первую игру под руководством Петракова

Мультипликатор хотел открыть город будущего

Самое читаемое
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
14
 Просмотров: 12375
Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
9
 Просмотров: 9090
Для запуска &quot;Северного потока-2&quot; неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
 Просмотров: 4617
Как жили киевляне под нацистской оккупацией - оцифровали архивные фото
Как жили киевляне под нацистской оккупацией - оцифровали архивные фото
8
 Просмотров: 4383
Гороскоп на 30 сентября: кого по-настоящему осчастливит конец месяца
Гороскоп на 30 сентября: кого по-настоящему осчастливит конец месяца
 Просмотров: 4041
Политика
"Приехал раньше посмотреть, готовы ли встречать президента" - заместитель руководителя ОП в Трускавце
"Приехал раньше посмотреть, готовы ли встречать президента" - заместитель руководителя ОП в Трускавце
 Просмотров: 207
Обстреляли автомобиль главы Государственной архивной службы
Обстреляли автомобиль главы Государственной архивной службы Просмотров: 396
Владелица маникюрного салона претендует на кресло в правительстве
Владелица маникюрного салона претендует на кресло в правительстве Просмотров: 576
"Слуги" будут бойкотировать канал Ахметова - СМИ
"Слуги" будут бойкотировать канал Ахметова - СМИ Просмотров: 675
В Кривом Роге "слуги" работают в интересах бизнеса и вопреки задачам Зеленского - активист
В Кривом Роге "слуги" работают в интересах бизнеса и вопреки задачам Зеленского - активист Просмотров: 81
Больше всего комментируют
6
"Украина - проект Запада. Поеду в ДНР воевать" - 16-летний киевлянин возмутил сеть антиукраинскими заявлениями
4
Добкин обозвал "дебилами" тех, кто называет Путина х*йлом
3
В "Слуге народа" ответили Разумкову на сравнение с "регионалами"
1
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
1
"Динамо" отмучилось в Мюнхене
Голосов: 8444
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть