В Трускавце Стефанчук представит IT-проект управления страной

Будет рейтинг министров, сказал Стефанчук. Фото: iportal.rada.gov.ua

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук на заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце представляет IT-проект управления страной ProjectUA и программу "стратегических троек".

Об этом он рассказал в интервью LB.ua

"Отныне каждый уровень будет видеть, какая реформа буксует, кто в этом виноват, кто не принял закон или подзаконный акт. Это будет четкая, открытая и понятная система, где никто не спрячется за другого", - сказал первый вице-спикер.

Каждый чиновник будет иметь свой уровень доступа к этой программе.

"У президента будет именно то, что его интересует - его программа, "выполнено / не выполнено".

У министра, народного депутата или директора департамента будет другой уровень доступа.

К тому же будет рейтинг министров. И решение в отношении министра будут принимать, в частности, с учетом его места в этом рейтинге. Провалил два или три проекта - вопрос о пребывании в должности стоять не должен. Это честно", - заявил Стефанчук.

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30 сентября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился выдать подписные листы за отзыв Разумкова. Выездное заседание фракции в Трускавце состоится 1-2 октября. В субботу планируют встречу депутатов с президентом.