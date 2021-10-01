В Трускавце Стефанчук представит IT-проект управления страной

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук на заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце представляет IT-проект управления страной ProjectUA и программу "стратегических троек".
Об этом он рассказал в интервью LB.ua
"Отныне каждый уровень будет видеть, какая реформа буксует, кто в этом виноват, кто не принял закон или подзаконный акт. Это будет четкая, открытая и понятная система, где никто не спрячется за другого", - сказал первый вице-спикер.
Каждый чиновник будет иметь свой уровень доступа к этой программе.
"У президента будет именно то, что его интересует - его программа, "выполнено / не выполнено".
У министра, народного депутата или директора департамента будет другой уровень доступа.
К тому же будет рейтинг министров. И решение в отношении министра будут принимать, в частности, с учетом его места в этом рейтинге. Провалил два или три проекта - вопрос о пребывании в должности стоять не должен. Это честно", - заявил Стефанчук.
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30 сентября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился выдать подписные листы за отзыв Разумкова.
Выездное заседание фракции в Трускавце состоится 1-2 октября. В субботу планируют встречу депутатов с президентом.
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