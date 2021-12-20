От США будут просить наложить санкции на Татарова

Татаров блокирует избрание нового руководителя САП, говорят активисты. Фотоколлаж: ЦПК

Общественная организация Центр противодействия коррупции обратится к США с просьбой наложить санкции на заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

Об этом организация заявила в понедельник.

"Уже более 14 месяцев длится конкурс на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Члены комиссии по квоте парламента под неформальным руководством Татарова регулярно срывают заседания и блокируют определение победителя", - сообщили.

По информации ЦПК, Татаров занимался подбором членов комиссии от Верховной Рады.

Большинство членов комиссии по парламентской квоте разными способами затягивали процесс, пытались установить процедуры, которые не предусматривали проверку добропорядочности, блокировали независимых кандидатов.

Когда в финал конкурса вышли два кандидата, один из которых детектив НАБУ Александр Клименко, занимавшийся делом Татарова, контролируемая часть комиссии затягивала процесс и пыталась его сорвать.

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"Пока Зеленский обещает Байдену безотлагательно избрать руководителя САП, чиновник из его Офиса Татаров нагло больше года блокирует конкурс", - говорит председатель ЦПК Виталий Шабунин.

Также в ЦПК заявили, что Татаров имеет тесные связи с бывшим заместителем председателя Администрации президента Януковича Андреем Портновым.

9 декабря США ввели санкции против Портнова. Татаров был адвокатом Портнова. В тот же день временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что процесс назначения нового руководителя САП должен быть завершен в этом году.