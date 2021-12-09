США ввели санкции против экс-заместителя Администрации Януковича Портнова

Портнов работал в Администрации Януковича в 2010-14 годах. Фото: Укрінформ

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против бывшего замглавы Администрации президента Януковича Андрея Портнова, сообщает Gazeta.ua

Санкции ввело Министерство финансов США. Речь идет о Портнове и его фонде.

Бывший чиновник времен режима Януковича находится в списке на странице Офиса контроля за иностранными активами (OFAC) американского Мифина.

Санкции на основании Глобального акта Магнитского предусматривают запрет на въезд в США, блокирование финансовых активов в американских банках.

До этого США призывали Украину избрать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры до конца года и анонсировали санкции против коррупционеров, напоминает председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Объясняю, почему это все об одном и том же. Банковая планирует сорвать конкурс на руководителя САП решением ОАСК под руководством Павла Вовка - руками Портнова в судебной системе.

После чего это решение ОАСК пойдет в шестой апелляционный суд Киева, который в сентябре возглавил человек Портнова/Татарова – Елена Кузьмишина.

Надеюсь, офис Зеленского понял сигнал. Вдруг нет – советую прямо сейчас думать, что они будут делать, когда США наложит санкции на действующего заместителя председателя ОП Зеленского – Татарова", – комментирует Шабунин.

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