Пора возвращаться: в Украину приехал экс-заместитель администрации Януковича

Андрей Портнов 5 лет назад сбежал в Россию из-за обвинений в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением. Фото: Тelegram

В Украину вернулся бывший заместитель главы администрации президента-беглеца Януковича Андрей Портнов.

"Друзья, более 5 лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, которые покинули Украину - время возвращаться, строить и восстанавливать. Привет, моя дорогая Родина!", - написал Портнов в Тelegram.

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Кроме того, он выложил фото из Бориспольского аэропорта.

Андрей Портнов это время находился в России. Туда сбежал из-за обвинений в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением.

Олигарх Игорь Коломойский имеет хорошие отношения с бывшим заместителем главы администрации президента-беглеца Януковича Андреем Портновым, который пребывает в Израиле. Об этом он сказал в интервью BIHUS.info.