Пора возвращаться: в Украину приехал экс-заместитель администрации Януковича

 
Ексклюзивы
1/5
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
2 Просмотров: 2872
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6318
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 63419
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1089
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1458
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2313
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 792
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 387
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6463
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 7983
Фото
Все фото
12
7
14
23
3
&quot;Машина должна быть элементом быта, а не ценностью, на которую собирают всем селом&quot;
"Машина должна быть элементом быта, а не ценностью, на которую собирают всем селом"
Перенесли сессию - опасаются возвращения бывшего градоначальника
Перенесли сессию - опасаются возвращения бывшего градоначальника
Жена Зеленского купила самострой - СМИ
Жена Зеленского купила самострой - СМИ
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Удобная для Януковича: что известно о новой руководительнице Конституционного суда
Удобная для Януковича: что известно о новой руководительнице Конституционного суда
Видео
Все видео
Зеленский пообещал создать "неудобства" Верховной Раде
Зеленский пообещал создать "неудобства" Верховной Раде
Климкин подал в отставку и собирается в Раду
Климкин подал в отставку и собирается в Раду
Вакарчук раскрыл планы по финансированию партии и формированию списков
Вакарчук раскрыл планы по финансированию партии и формированию списков
С "киборгом" и антикоррупционером: Вакарчук представил свою команду
С "киборгом" и антикоррупционером: Вакарчук представил свою команду
Рада определяет дату инаугурации Зеленского (онлайн)
Рада определяет дату инаугурации Зеленского (онлайн)
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 441
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 756
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1809
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9657
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1350
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
19 мая 2019
Просмотров: 342
Як чорний хліб
Подруга живе у кримській Алушті. Тримає міні-готель, приймає туристів. До окупації літню відпустку я зазвичай проводила в неї. А взимку-весною вона ...
воскресенье, 19 мая 2019 13:36

Пора возвращаться: в Украину приехал экс-заместитель администрации Януковича

  Комментировать
Пора возвращаться: в Украину приехал экс-заместитель администрации Януковича
Андрей Портнов 5 лет назад сбежал в Россию из-за обвинений в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением. Фото: Тelegram

В Украину вернулся бывший заместитель главы администрации президента-беглеца Януковича Андрей Портнов.

"Друзья, более 5 лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, которые покинули Украину - время возвращаться, строить и восстанавливать. Привет, моя дорогая Родина!", - написал Портнов в Тelegram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Активист спросил Зеленского о "регионалах" и коллаборационистах

Кроме того, он выложил фото из Бориспольского аэропорта.

Андрей Портнов это время находился в России. Туда сбежал из-за обвинений в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением.

Олигарх Игорь Коломойский имеет хорошие отношения с бывшим заместителем главы администрации президента-беглеца Януковича Андреем Портновым, который пребывает в Израиле. Об этом он сказал в интервью BIHUS.info.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пора возвращаться: в Украину приехал экс-заместитель администрации Януковича». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
мая

День в истории: чем запомнилось 19 мая

Королеву посадили в тюрьму

Самое читаемое
Ни сесть, ни поесть: звезды в &quot;голых&quot; платьях
Ни сесть, ни поесть: звезды в "голых" платьях
39
 Просмотров: 471541
Утвердили новое украинское правописание
Утвердили новое украинское правописание
 Просмотров: 16830
Теперь модель plus-size: располневшая Тайра Бэнкс снялась топлес для глянца
Теперь модель plus-size: располневшая Тайра Бэнкс снялась топлес для глянца
7
 Просмотров: 14528
Стало известно, кто из президентов приедет на инаугурацию Зеленского
Стало известно, кто из президентов приедет на инаугурацию Зеленского Просмотров: 8091
Еле прикрывали грудь: чем звёзды удивили на третий день Каннского фестиваля
Еле прикрывали грудь: чем звёзды удивили на третий день Каннского фестиваля
11
 Просмотров: 7362
Политика
Коснулись миллионов людей: Епифаний напомнил о последствиях политических репрессий
Коснулись миллионов людей: Епифаний напомнил о последствиях политических репрессий Просмотров: 171
Новый поворот в деле об отмене национализации Приватбанка: чего ждать
Новый поворот в деле об отмене национализации Приватбанка: чего ждать Просмотров: 1458
Залог внесли: новые детали громкого дела экс-руководителя Нацгвардии
Залог внесли: новые детали громкого дела экс-руководителя Нацгвардии Просмотров: 702
Белый Дом обнародовал список делегатов на инаугурацию Зеленского
Белый Дом обнародовал список делегатов на инаугурацию Зеленского Просмотров: 2295
Порошенко назначил стипендии украинским политзаключенным
Порошенко назначил стипендии украинским политзаключенным Просмотров: 189
Больше всего комментируют
11
"Украина в Европе - это смерть российского имперского проекта" - Порошенко дал совет Зеленскому
6
Зеленский пообещал создать "неудобства" Верховной Раде
4
Россияне пожаловались на украинский язык в ООН
3
Климкин подал в отставку и собирается в Раду
3
Кому благоволят жители оккупированных территорий: результаты опроса
Голосов: 37629
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua