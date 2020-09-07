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понедельник, 07 сентября 2020 13:31

ОПЗЖ сорвало "нарезку" округов на выборах в Киеве - Кошель

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ОПЗЖ сорвало &quot;нарезку&quot; округов на выборах в Киеве - Кошель
По словам Кошеля, комиссию намеренно затянули, из-за чего она не успела принять решение до конца дня 6 сентября. Фото: РБК-Украина

Киевская городская территориальная комиссия не успела, в установленный законом срок (не позднее 6 сентября), сформировать округа в городе.

Об этом сообщил директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель на своей странице в Facebook.

По его словам, заседание комиссии намеренно затянули, из-за чего она не успела принять решение до конца дня 6 сентября.

"Заседание комиссии затягивалось до последнего, определенного законом дня. Далее представитель ОПЗЖ максимально долго зачитывал свое предложение. Ему помог Крамаренко из "Голоса" и бывший "свободовец" Левченко", - отметил Кошель.

Он отметил, что ТИК продолжит заседание сегодня в 12:00. Однако права "нарезать" округа она уже нет.

Напомним, согласно Избирательному кодексу (п.4 ст. 199), многомандатные избирательные округа по выборам депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей до 10 тысяч) образуются соответствующей территориальной избирательной комиссией не позднее как на второй день избирательного процесса (стартовал 5 сентября) с соблюдением принципа непрерывности границ (связности территорий) таких округов.

РБК-Украина
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07
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