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четверг, 17 июня 2021 14:44

ОПЗЖ побежали жаловаться на "слугу", который предупредил их о народном гневе

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ОПЗЖ побежали жаловаться на &quot;слугу&quot;, который предупредил их о народном гневе
О 2014 годе они не забыли, сказал Потураев. Фото: сайт ОПЗЖ

Народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев, который сегодня в Верховной Раде говорил о "расстреле" ОПЗЖ, объяснил свои слова.

"Я их просто предупредил, что будет, если они в очередной раз доведут народ до того, что терпение лопнет. Предупредил, а не угрожал. И, судя по их реакции, вижу, о 2014 годе они не забыли. Значит, не зря напомнил", - цитирует Потураева НВ.

Нардеп заявил журналистам, что готов давать показания, если будут открыты какие-то уголовные производства, передает УНІАН.

"Я знаю точно, что правда на моей стороне", - добавил он.

Также Потураев сказал, что не видит оснований для отстранения его от должности председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

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В сессионном зале ОПЗЖ пригрозили нардепу тюрьмой.

"В тюрьме будет сидеть, гнида", - сказал Вадим Рабинович, который в прошлом году катался с нардепами из ОПЗЖ в страну-агрессора Россию, в Думу. В частности, вместе с подозреваемым в государственной измене Виктором Медведчуком.

А Нестор Шуфрич заявил: "Этому будет дана юридическая оценка".

17 июня ОПЗЖ устроили драку после того, как Потураев с трибуны заявил: "Здесь у нас спрашивали: когда закончится эпоха бедности? Тогда, когда закончится эпоха лжи. А закончится она тогда, когда восставший народ вытянет эту фракцию, совокупное состояние которой сопоставимо с годовым бюджетом Украины, и расстреляет. Мы демократическая страна. И должны идти медленно. И уничтожать вас политически".

В июне этого года ОПЗЖ не дала ни одного голоса за дань памяти погибшим от российской агрессии детям.

Также, когда Верховная Рада потребовала от РФ немедленно прекратить боевые действия на Донбассе, за постановление проголосовали все фракции и группы, кроме ОПЗЖ.

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Дата
17
июня

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