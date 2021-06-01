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вторник, 01 июня 2021 11:17

ОПЗЖ не дала ни одного голоса за память погибших от российской агрессии детей

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ОПЗЖ не дала ни одного голоса за память погибших от российской агрессии детей
Фракция ОПЗЖ насчитывает 44 депутата. Фото: chesno.org

Верховная Рада приняла постановление о чествовании памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

За решение проголосовали все фракции и группы кроме ОПЗЖ.

В частности постановление поддержали фракции "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос", группы "Доверие" и "Партия "За будущее".

ОПЗЖ - ноль голосов из 44 депутатов, членов фракции.

Вследствие вооруженной агрессии РФ на территории Донецкой и Луганской областей погибли более 240 детей. Еще 56 пропали без вести, получили ранения и травмы, по данным разных источников, от 167 до более 500 молодых граждан Украины.

Верховная Рада постановила почтить 4 июня на государственном уровне в Международный день детей память детей, погибших от российской вооруженной агрессии.

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Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014 года российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

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