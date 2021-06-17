"Петушара, с*ка, извиняйся"" - ОПЗЖ устроили драку в Раде

В Верховной Раде фракция прокремлевской ОПЗЖ устроила драку.

Народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил с трибуны в сторону ОПЗЖ:

"Здесь у нас спрашивали, когда закончится эпоха бедности? Тогда, когда закончится эпоха лжи. А закончится она тогда, когда восставший народ вытянет эту фракцию, совокупное состояние которой сопоставимо с годовым бюджетом Украины, и расстреляет. Мы демократическая страна. И должны идти медленно. И уничтожать вас политически".

К трибуне подошли нардепы из ОПЗЖ Илья Кива и Олег Волошин. Кива толкнул депутата от СН Богдана Яременко. Началась толкотня.

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"Ты что говориш такое?! Кого ты собирался расстреливать?!" - кричал Потураеву один из депутатов ОПЗЖ

"Извиняйся перед фракцией, бл*дь, петушара, с*ка", - выкрикивали.

Видео опубликовал в Telegram народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Извиняйся давай перед нами", - кричал Потураеву нардеп из ОПЗЖ Александр Качный.

Внимание! Ненормативная лексика!

Позже Потураев извинился и сказал, что был на эмоциях.

"Мои слова были восприняты как оскорбление и даже призыв к насильственным действиям. Я за это приношу извинения. Надеюсь, что все фракции будут работать на благо Украины. Еще раз извиняюсь, эмоции иногда зашкаливают", - заявил он.

"Я хотел бы ко всем обратиться в этом зале. Давайте думать, что мы и когда говорим ко всем. На нас смотрят люди, которые нас сюда избирали. Чтобы нам не краснеть после этого на улице, когда домой вернемся, или каденция завершится", - сказал спикер Дмитрий Разумков. Ему аплодировали ОПЗЖ. Те требовали немедленно созвать регламентный комитет, чтобы "дать оценку высказываниям" и отстранить Потураева от председательства комитетом.

В прошлом году нардепы из ОПЗЖ ездили в страну-агрессор РФ в тамошнюю Думу. В июне этого года ОПЗЖ не дала ни одного голоса за память погибших от российской агрессии детей. Также, когда Верховная Рада потребовала от РФ немедленно прекратить боевые действия на Донбассе, за постановление проголосовали все фракции и группы, кроме ОПЗЖ.