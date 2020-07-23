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четверг, 23 июля 2020 21:36

"Опять вылезли уши Ермака" - Скрыпин о "прорыве" в Минске

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&quot;Опять вылезли уши Ермака&quot; - Скрыпин о &quot;прорыве&quot; в Минске
Перемирие - это когда российские оккупационные войска выведены за украинскую границу, говорит Скрыпин.

"Прорыв" в Минском процессе, как об этом заявляют в Офисе президента, на самом деле является "нарывом".

Об этом сказал журналист Роман Скрыпин в эфире Skrypin.ua.

Журналист назвал бывшего советника СНБО секретаря Сергея Сивохо, который заявил о "радостной новости" с Трехсторонней контактной группы, "дураком без справки".

"Ну что сказать. Дурак без справки. Потому что иначе, чем через ведение разведывательно-диверсионной деятельности, наступательных операций, использования беспилотников, снайперского... Если ты хочешь защищать страну, то без этого всего ее защищать невозможно. И поэтому этот Сивохо - дурак без справки".

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"Наша песня хороша, начинай снова. Мы это уже видели 150 тысяч раз. И никто не будет выяснять, кто первый нарушит условия перемирия. Учитывая то, что агрессором выступала, выступает и будет выступать в дальнейшем Российская Федерация, которая будет поддерживать коллаборационистов на этих территориях, сама будет принимать активное участие, это не прекратится. Потому что в противном случае перемирием можно было бы считать отвод российских войск на российско-украинскую границу, прекращение деятельности террористических организаций, коллаборационистов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. И это было бы прорывом.

Это я просто дальше уже объясняю Владимиру Александровичу, еще один дурак без справки. Прорыв. Это называется вновь активизировался Ермак. Уши Ермака торчат. Потому что бежать вперед, повернув голову назад с целью проведения выборов на этих территориях, это является конечной целью", - сказал журналист.

"То, что я вижу, является попыткой со стороны ОБСЕ и этой Хайди Грау, которой надо очевидно вернуться в Швейцарию, поскольку ОБСЕ себя дискредитировало, как организация, которая не способна ни на что. И есть попытки определенных кругов Запада, России, это все запихнуть, что это внутренний конфликт. Это в том числе следует из слов Сивохо.

И если это произойдет со стороны руководства Украины, то это будет еще один дополнительный "выстрел себе в висок". Которых они совершили уже не один. Со стороны тех людей, которые воевали за независимость страны, будет реакция, что облитый зеленкой Олег Волошин - это сравнительно ничего", - сказал Скрыпин.

Ранее в ОБСЕ озвучили подробности соглашения о прекращении огня на Донбассе, во время переговоров Трехсторонней контактной группы.

В частности речь идет о запрете на наступательные действия и на использование любых видов летательных аппаратов.

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