Запрет на дроны и разведку: в ОБСЕ назвали детали перемирия на Донбассе

Хайди Клум назвала детали соглашения о полном прекращении огня на Донбассе. Фото: pixabay.com

В ОБСЕ озвучили подробности соглашения о прекращении огня на Востоке Украины, которого удалось достичь в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

О мерах, которые будут применяться для усиления режима прекращения огня на Донбассе, рассказала спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ посол Хайди Грау в итоговом заявлении.

По словам политика, для усиления режима прекращения огня с 00:00 27 июля будут введены:

запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия и на использование любых видов летательных аппаратов сторон;

запрет на применение огня, в частности снайперского;

запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и ​​их окрестностях, в первую очередь — на объектах гражданской инфраструктуры: школах, детских садах, больницах и помещениях, открытых для общественности;

эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ;

создание и привлечение координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК;

огонь в случае наступательных действий, в частности во время попыток изменить позиционное размещение войск допускается по приказу соответствующего руководства ВСУ или вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. ТКГ обязательно ставится в известность об этих приказах, такие меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными.

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Способствовать и оказывать поддержку сторонам в выполнении данных мероприятий будет СММ ОБСЕ.

Госпожа Грау выразила надежду, что вышеупомянутые меры принесут долгожданную тишину в зону конфликта и покой местным жителям.

Ранее стало известно, что участники рабочей группы по гуманитарным вопросам ТКГ подтвердили готовность одновременно открыть два новых контрольных пункта въезда-выезда на линии соприкосновения сторон — в Золотом и Счастье Луганской области.