На Донбассе откроют два новых пункта пропуска

 
Ексклюзивы
1/5
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 288
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 3168
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 1431
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7614
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 828
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 666
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1953
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3573
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 459
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2727
Фото
Все фото
15
7
15
3
3
&quot;Герой трех государств&quot; - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
В Донецкой области прощаются с погибшим командиром разведки Дмитрием Красногрудем
В Донецкой области прощаются с погибшим командиром разведки Дмитрием Красногрудем
В авиакатастрофе погибли 80 детей
В авиакатастрофе погибли 80 детей
Боевики установили запрещенные российские мины у населенного пункта
Боевики установили запрещенные российские мины у населенного пункта
Не хотела делить квартиру: 61-летняя женщина заказала бывшего
Не хотела делить квартиру: 61-летняя женщина заказала бывшего
Видео
Все видео
Украинская армия освободила от оккупантов город на Луганщине
Украинская армия освободила от оккупантов город на Луганщине
Разъяренные боевики пытались сбить украинский флаг над оккупированным Донбассом
Разъяренные боевики пытались сбить украинский флаг над оккупированным Донбассом
В Украине показали масштабное световое шоу дронов
В Украине показали масштабное световое шоу дронов
Бойцы "Холодного Яра" ударили по российским позициям
Бойцы "Холодного Яра" ударили по российским позициям
Расстрелянная группа украинских военных имела белую маркировку и придерживалась договоренностей
Расстрелянная группа украинских военных имела белую маркировку и придерживалась договоренностей
Интервью
1/5
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 594
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 297
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1305
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5202
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1458
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
21 июля 2020
Просмотров: 315
Удар не по м'ячу
Часом трапляється, що видатна у своїй справі людина стає всесвітньо відомою не завдяки цьому. Британський музикант Оззі Осборн здобув визнання не ...
четверг, 23 июля 2020 12:16

На Донбассе откроют два новых пункта пропуска

  Комментировать
На Донбассе откроют два новых пункта пропуска
На Луганщине откроют два новых КПВВ. Фото: Facebook/ГПСУ

Участники рабочей группы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) подтвердили готовность одновременно открыть два новых контрольных пункта въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения сторон не позднее 10 ноября 2020 года.

КПВВ будут оборудованы в Золотом и Счастье на Луганщине, заявила спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Хайди Грау по итогам заседания ТКГ.

Комментируя эту договоренность, она призвала стороны не затягивать с началом строительно-монтажных работ, чтобы закончить их до наступления холодов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трехсторонняя контактная группа договорилась о перемирии на Донбассе

Грау также проинформировала о том, что рабочая группа по гуманитарным вопросам договорилась о дальнейшем обмене информацией о пленных. Она призвала обе стороны конфликта ускорить процесс взаимного освобождения и обмена удерживаемыми лицами, которых давно ждут родные и близкие.

Ранее стало известно, что во время заседания политической подгруппы ТКГ по мирному урегулированию конфликта на Донбассе представители оккупантов потребовали от Украины отменить постановление о местных выборах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Донбассе откроют два новых пункта пропуска». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

Московские войска попали в окружение и капитулировали

В красавицы забрали титул за снимки обнаженной

Самое читаемое
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
8
 Просмотров: 13023
Карантин продлят: назвали сроки
Карантин продлят: назвали сроки Просмотров: 11295
У семьи космонавта Леонида Каденюка отбирают квартиру
У семьи космонавта Леонида Каденюка отбирают квартиру
 Просмотров: 9046
Яркие перевоплощения: показали самые модные обои 2020
Яркие перевоплощения: показали самые модные обои 2020
20
 Просмотров: 8802
Сеть разозлили украинские звезды, которые веселились с Газмановым и Ко
Сеть разозлили украинские звезды, которые веселились с Газмановым и Ко
22
 Просмотров: 8262
Донбасс
Запрет на дроны и разведку: в ОБСЕ назвали детали перемирия на Донбассе
Запрет на дроны и разведку: в ОБСЕ назвали детали перемирия на Донбассе Просмотров: 135
Зеленский на Донбассе встретил швейцарскую гуманитарную помощь
Зеленский на Донбассе встретил швейцарскую гуманитарную помощь Просмотров: 72
Рисунок о погибшем воине поразил сети
Рисунок о погибшем воине поразил сети Просмотров: 531
Президент Швейцарии приедет на Донбасс
Президент Швейцарии приедет на Донбасс Просмотров: 108
Россияне в ТКГ устроили скандал из-за выборов на Донбассе
Россияне в ТКГ устроили скандал из-за выборов на Донбассе 1 Просмотров: 630
Больше всего комментируют
6
"Слуга" Шевченко, которого тоже облили зеленкой, пригрозил ветеранам: "Выжигать радикалов каленым железом"
5
За зеленку на нардепе из ОПЗЖ ветерану грозит 5 лет тюрьмы
5
Зеленский выполнил требование террориста
5
Луцкого террориста задержали
3
У Зеленского объяснили, почему сдался луцкий террорист
Голосов: 8926
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua