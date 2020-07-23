На Донбассе откроют два новых пункта пропуска

На Луганщине откроют два новых КПВВ. Фото: Facebook/ГПСУ

Участники рабочей группы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) подтвердили готовность одновременно открыть два новых контрольных пункта въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения сторон не позднее 10 ноября 2020 года.

КПВВ будут оборудованы в Золотом и Счастье на Луганщине, заявила спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Хайди Грау по итогам заседания ТКГ.

Комментируя эту договоренность, она призвала стороны не затягивать с началом строительно-монтажных работ, чтобы закончить их до наступления холодов.

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Грау также проинформировала о том, что рабочая группа по гуманитарным вопросам договорилась о дальнейшем обмене информацией о пленных. Она призвала обе стороны конфликта ускорить процесс взаимного освобождения и обмена удерживаемыми лицами, которых давно ждут родные и близкие.

Ранее стало известно, что во время заседания политической подгруппы ТКГ по мирному урегулированию конфликта на Донбассе представители оккупантов потребовали от Украины отменить постановление о местных выборах.