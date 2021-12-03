Они "работают": министра обороны слушал пустой зал Рады

Во время часа вопросов к правительству в пятницу сессионный зал Верховной Рады был почти пуст, сообщает Gazeta.ua.

Утром в парламенте зарегистрировались 125 народных депутатов из 423.

Докладывал министр обороны Алексей Резников.

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Общее количество российских войск, которые могут привлечь для эскалации против Украины, 94,3 тыс. солдат и офицеров. Украина допускает возможность очередного вторжения России, заявил министр.

Это не в первый раз, когда большинство депутатов игнорируют правительство.

5 ноября на час вопросов в Кабмин пришли только четверть нардепов.

В июле, когда премьер Денис Шмыгаль докладывал в Верховной Раде, зал также был практически пуст. Депутаты говорили между собой, некоторые стояли к премьеру спиной. Правительство во главе со Шмыгалем ВР назначила 4 марта 2020 года. За это проголосовали в частности 242 нардепа от "Слуги народа". Представление о назначении Шмыгаля вносил президент Владимир Зеленский. С тех пор С тех пор правительство работает без иммунитета и программы деятельности.