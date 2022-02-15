Олигархи возвращаются в Украину – СМИ

В Ахметове говорят о его возвращении в Украину. Фото: УНИАН

Олигарх Ринат Ахметов планирует вернуться в Украину и посетить Мариуполь 16 февраля.

Об этом сообщила пресс-секретарь бизнесмена Анна Терехова в комментарии новостному агентству "Интерфакс-Украина".

"Ринат Ахметов в среду, 16 февраля, будет в Мариуполе", сказала она.

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Также о своем возвращении заявил бизнесмен Вадим Новинский.

"Я был в Мюнхене, у меня были семейные дела – дни рождения у близких. Я свои поездки с американскими чиновниками не согласовываю.

Сегодня (14 февраля) я уже в Украине. Участвовал в ночных бдениях перед завтрашним праздником Сретения. Завтра приглашаю всех в храмы.

Я во вторник буду в Верховной Раде", сказал Новинский в комментарии для "Украинской правды".

Ранее СМИ сообщили, что олигархи Ринат Ахметов и Виктор Пинчук вылетели из Украины. Также вылетел олигарх и народный депутат Вадим Новинский и нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар, бизнесмены Александр Ярославский и Василий Хмельницкий, выяснили журналисты.