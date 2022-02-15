Олигархи возвращаются в Украину – СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
3 Просмотров: 2610
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Просмотров: 1044
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
2 Просмотров: 5571
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
Просмотров: 9585
Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
Просмотров: 1233
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
Просмотров: 2070
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
4 Просмотров: 4698
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Просмотров: 4842
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
1 Просмотров: 1476
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
Просмотров: 13896
Фото
Все фото
12
12
7
19
4
&quot;Карайте Путина, а не Украину&quot; - украинцы вышли встретить канцлера Германии в Киеве
"Карайте Путина, а не Украину" - украинцы вышли встретить канцлера Германии в Киеве
&quot;Не впускайте их назад&quot; - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
&quot;Алине Паш подрисовал победу Офис президента&quot; - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
Украина получила военную помощь от США
Украина получила военную помощь от США
Видео
Все видео
Трухин контролирует большинство членов бюджетного комитета ВР - Bihus.Info
Трухин контролирует большинство членов бюджетного комитета ВР - Bihus.Info
16 февраля станет Днем единения - Зеленский обратился к украинцам
16 февраля станет Днем единения - Зеленский обратился к украинцам
Журналиста, делавшего сюжет о Коломойском, угрожали зарезать
Журналиста, делавшего сюжет о Коломойском, угрожали зарезать
Вражеские войска на границе: назвали вероятную дату встречи Украины и России
Вражеские войска на границе: назвали вероятную дату встречи Украины и России
"Если какой-то Гиркин попытается захватить админздания - будет расстрелян без предупреждения" - Монастырский
"Если какой-то Гиркин попытается захватить админздания - будет расстрелян без предупреждения" - Монастырский
Интервью
1/5
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
3 Просмотров: 2610
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1809
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 3177
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1341
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
14 февраля 2022
Просмотров: 315
Усе складно
– На прохідній залиш мені бульйон і якісь котлети, будь ласка. Щось таке, щоб уночі можна було малу задурити, – просить подруга ...
вторник, 15 февраля 2022 01:27

Олигархи возвращаются в Украину – СМИ

  Комментировать
Олигархи возвращаются в Украину – СМИ
В Ахметове говорят о его возвращении в Украину. Фото: УНИАН

Олигарх Ринат Ахметов планирует вернуться в Украину и посетить Мариуполь 16 февраля.

Об этом сообщила пресс-секретарь бизнесмена Анна Терехова в комментарии новостному агентству "Интерфакс-Украина".

"Ринат Ахметов в среду, 16 февраля, будет в Мариуполе", сказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Иначе выводы будут серьезные" - Зеленский дал Ахметову и Пинчуку сутки на возвращение

Также о своем возвращении заявил бизнесмен Вадим Новинский.

"Я был в Мюнхене, у меня были семейные дела – дни рождения у близких. Я свои поездки с американскими чиновниками не согласовываю.

Сегодня (14 февраля) я уже в Украине. Участвовал в ночных бдениях перед завтрашним праздником Сретения. Завтра приглашаю всех в храмы.

Я во вторник буду в Верховной Раде", сказал Новинский в комментарии для "Украинской правды".

Ранее СМИ сообщили, что олигархи Ринат Ахметов и Виктор Пинчук вылетели из Украины.

Также вылетел олигарх и народный депутат Вадим Новинский и нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар, бизнесмены Александр Ярославский и Василий Хмельницкий, выяснили журналисты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Олигархи возвращаются в Украину – СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
7
 1 Просмотров: 50451
Вражеские войска на границе: назвали вероятную дату встречи Украины и России
Вражеские войска на границе: назвали вероятную дату встречи Украины и России
 Просмотров: 11629
Никакой паники: СБУ срочно обратилась к украинцам
Никакой паники: СБУ срочно обратилась к украинцам Просмотров: 11223
&quot;Не впускайте их назад&quot; - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
12
 Просмотров: 9585
Никитюк посветила бюстом, а участница &quot;ВИА Гры&quot; изгибалась в постели - что публикуют звезды в сети
Никитюк посветила бюстом, а участница "ВИА Гры" изгибалась в постели - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 9360
Политика
Атака из Беларуси. "До Киева никто не дойдет" - Резников
Атака из Беларуси. "До Киева никто не дойдет" - Резников Просмотров: 477
Министр обороны США едет в Европу говорить об Украине
Министр обороны США едет в Европу говорить об Украине Просмотров: 243
Требования для участия в территориальной обороне пересмотрят
Требования для участия в территориальной обороне пересмотрят Просмотров: 765
Оснований для военного положения в Украине нет - Резников
Оснований для военного положения в Украине нет - Резников Просмотров: 261
18 телефонных звонков – кому Зеленский звонил на фоне угрозы от России
18 телефонных звонков – кому Зеленский звонил на фоне угрозы от России Просмотров: 855
Больше всего комментируют
14
Украина может отказаться от НАТО - Пристайко
8
Экс-президент Польши хочет немедленно ехать в Киев защищать Украину
4
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
4
"Иначе выводы будут серьезные" - Зеленский дал Ахметову и Пинчуку сутки на возвращение
3
Alina Pash резко отреагировала на вопрос о поездке в Крым: "Это бесит"
Голосов: 1510
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть