"Иначе выводы будут серьезные" - Зеленский дал Ахметову и Пинчуку сутки на возвращение

Президент заявил, что его семья находится в Киеве Фото: Reuters

Олигархи, народные депутаты, выехавшие из Украины, должны вернуться в течение 24 часов. Иначе государство "сделает серьезные выводы".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцом.

"30 чартеров только вчера. Это говорит, что у нас богатая страна. Главное, чтобы они пустыми вылетали, а не вывозили что-нибудь из Украины", - сказал.

По словам президента, "людям за границей, депутатам разных партий должны давать сигнал от государства, Верховной Рады, спикера".

"Я от себя лично хотел бы их попросить, чтобы в течение 24 часов они все же вернулись в государство.

Они должны вернуться, иначе нужно делать нам всем, как государству и руководству, делать серьезные выводы. И, поверьте мне, мы их сделаем", – заявил Зеленский.

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Президент сообщил, что его семья находится в Киеве.

"Моя семья всегда со мной, всегда с Украиной. И это без пафоса. Я президент, моя жена – первая леди, должна показывать своим примером, как нужно вести себя", - сказал.

Олигархи Ринат Ахметов и Виктор Пинчук вылетели из Украины. Об этом в минувшее воскресенье сообщила "Українська правда". Также вылетел олигарх и народный депутат Вадим Новинский и нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар, бизнесмены Александр Ярославский и Василий Хмельницкий, выяснили журналисты. Такое поведение жестко отреагировали украинские пользователи Facebook.