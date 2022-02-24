Около 300 российских журналистов выступили против агрессии РФ в Украине

Российские журналисты выступили против войны с Украиной. Фото: Украинская правда

Російські журналісти засудили воєнну операцію, введену Путіним проти України. Вони підписалися під короткою заявою.

"Війна ніколи не була і не буде методом вирішення конфліктів і їй немає виправдань", - сказано в тексті листа, говорять російські ЗМІ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські воїни міцно утримують свої позиції - ООС

Вдень свої підписи під ним залишили понад 70 працівників ЗМІ, включаючи журналістів "комерсанта", "Дождя", "Нової газети", РБК, "Еха Москви", The Bell, RTVI, "Сноба", "7х7", "Известий", "Медіазони" та інших. До вечора підписів вже стало близько 260.

Від початку атаки і станом на 19:40 24 лютого російські війська 393 рази обстріляли наші території. Знищено шість мостів, зруйновано 32 цивільних об'єкти. У результаті атак російської армії загинули 57 українців.