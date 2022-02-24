Около 300 российских журналистов выступили против агрессии РФ в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
Просмотров: 594
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3033
24 февраля – начало конца режима Путина
24 февраля – начало конца режима Путина
Просмотров: 2709
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
2 Просмотров: 5922
"Россияне понесут большие потери" - эксперт-международник
"Россияне понесут большие потери" - эксперт-международник
Просмотров: 8928
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Просмотров: 6102
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
Просмотров: 864
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Просмотров: 2034
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Просмотров: 4528
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
1 Просмотров: 828
Фото
Все фото
60
5
3
11
17
&quot;Межигорье без Януковича&quot; - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Российские дипломаты сожгли документы перед бегством
Российские дипломаты сожгли документы перед бегством
&quot;Россияне, вы нам не братья&quot; - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
"Россияне, вы нам не братья" - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
&quot;Мой последний твит на русском&quot; - сети массово переходят на украинский язык
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
&quot;Путин – х**ло&quot; – под консульством РФ во Львове прошла акция против российской агрессии
"Путин – х**ло" – под консульством РФ во Львове прошла акция против российской агрессии
Видео
Все видео
Стыдно и страшно - известные россияне протестуют против войны
Стыдно и страшно - известные россияне протестуют против войны
Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери российскому врагу
Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери российскому врагу
Украина с союзниками создает антипутинскую коалицию - Зеленский
Украина с союзниками создает антипутинскую коалицию - Зеленский
Киев в условиях военного положения: Кличко объявил ряд решений
Киев в условиях военного положения: Кличко объявил ряд решений
Зеленский – украинцам: Вводим военное положение. Армия работает
Зеленский – украинцам: Вводим военное положение. Армия работает
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
Просмотров: 10719
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 4230
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 2844
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 756
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2547
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 февраля 2022
Просмотров: 171
Вісім днів до весни
Днів зо два тому довколишній простір настільки переповнився новинами, чутками, прогнозами й версіями, що все це перестало вміщатися в голові, й душа ...
четверг, 24 февраля 2022 22:21

Спецтема: Напад Росії на Україну

Около 300 российских журналистов выступили против агрессии РФ в Украине

  Комментировать
Около 300 российских журналистов выступили против агрессии РФ в Украине
Российские журналисты выступили против войны с Украиной. Фото: Украинская правда

Російські журналісти засудили воєнну операцію, введену Путіним проти України. Вони підписалися під короткою заявою.

"Війна ніколи не була і не буде методом вирішення конфліктів і їй немає виправдань", - сказано в тексті листа, говорять російські ЗМІ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські воїни міцно утримують свої позиції - ООС

Вдень свої підписи під ним залишили понад 70 працівників ЗМІ, включаючи журналістів "комерсанта", "Дождя", "Нової газети", РБК, "Еха Москви", The Bell, RTVI, "Сноба", "7х7", "Известий", "Медіазони" та інших. До вечора підписів вже стало близько 260.

Від початку атаки і станом на 19:40 24 лютого російські війська 393 рази обстріляли наші території. Знищено шість мостів, зруйновано 32 цивільних об'єкти. У результаті атак російської армії загинули 57 українців.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Около 300 российских журналистов выступили против агрессии РФ в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
февраля

Корабль с беженцами затонул в Черном море – даты

Самое читаемое
Показали командира сбитого под Гостомелем российского вертолета
Показали командира сбитого под Гостомелем российского вертолета Просмотров: 133491
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП 3 Просмотров: 111593
Путин в 4 утра объявил специальную военную операцию в Украине
Путин в 4 утра объявил специальную военную операцию в Украине Просмотров: 55482
Путин объявил Украине войну. Взрывы слышны во многих крупных городах Украины
Путин объявил Украине войну. Взрывы слышны во многих крупных городах Украины
 Просмотров: 39118
Показали первых пленных российских оккупантов
Показали первых пленных российских оккупантов
7
 2 Просмотров: 36173
Политика
Кремль готовит новую водну атак с десантом - Резников
Кремль готовит новую водну атак с десантом - Резников 1 Просмотров: 3447
Путин о нападении на Украину: "Это вынужденная мера"
Путин о нападении на Украину: "Это вынужденная мера" Просмотров: 7236
Требуем отключить РФ от SWIFT – Зеленский поговорил с Макроном
Требуем отключить РФ от SWIFT – Зеленский поговорил с Макроном Просмотров: 1729
"Кровь детей будет и на руках сомневающихся" - МИД Украины эмоционально призвал отключить Россию от SWIFT
"Кровь детей будет и на руках сомневающихся" - МИД Украины эмоционально призвал отключить Россию от SWIFT Просмотров: 1055
Порошенко встретился с бойцами батальона терробороны
Порошенко встретился с бойцами батальона терробороны Просмотров: 4321
Больше всего комментируют
8
"Выбор сделан. Мы победим" - Ющенко с семьей остаются в Украине
3
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП
3
В Сумы зашли российские танки, украинская армия дала бой – есть погибшие
2
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
2
Показали первых пленных российских оккупантов
Голосов: 1992
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть